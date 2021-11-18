DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye'ye geliyor: Fiyatı 20 bin TL
109 ton altın için beklenen onay çıktı
Banka kredi faizleri indi mi? Konut (ev) kredisi-taşıt (araç) kredisi-ihtiyaç kredisi faizleri indi mi?
Alec Baldwin hakkında 'kasten yaptı' suçlaması
Chobani halka arz için başvuruyu yaptı
Yargı dizisine bir ünlü oyuncu daha dahil oldu
Resmen duyurdular! Nwakaeme'ye talip oldular
48 gündür açlık grevi yapan Saakaşvili'nin sağlık durumu kritik
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
Bayraktar TB2'yi kopyaladılar
Mülteciler üzerinden kurgulanan oyun
Dr. Şakir Ercan Gül kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Şakir Ercan Gül nereli ve kaç yaşında?
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs hastalarına verilen favipiravir ilacı 'etkisiz'
İBB burs sonuçları sorgula | İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021 Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatar?

TIMETURK / GENEL / Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının durdurulması taleplerini reddetti. Sözleşmeden çekilme kararı hukuka uygun bulundu

51 Dakika Önce
2021-11-18 12:40:46
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

Türkiye, 20 Mart tarihli Cumhurbaşkanı kararı sonrası 1 Temmuz'da kadına şiddetle mücadelede önemli bir metin olan İstanbul Sözleşmesi'nden cumhurbaşkanı kararı ile ayrıldı. Sözleşmenin feshi kararı tartışma yarattı. Sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partilerin yoğun tepki geldi. Aralarında CHP, İYİ Parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu tüzel ve gerçek kişiler tarafından 220 dolayında dava açıldı. Bu davalarda, "çekilme kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması" talep edildi.

10. DAİRE REDDETTİ AMA…

Danıştay 10. Dairesi, çekilme kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. ancak bu karara davacılar itiraz etti. Dosya Danıştay'ın en üst karar organı İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı.

TÜM İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Kurul, tüm itirazları oyçokluğuyla reddetti. Danıştay 10. Dairesi'nin çekilme kararının yürütmesinin durdurulmasının reddi yönünde verdiği karar kesinleşti. Bu karar sonrası Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararı uygulanmaya devam edecek.

“SÖZLEŞME CUMHURBAŞKANINA FESİH YETKİSİ VERİYOR”

Danıştay'ın kararında, sözleşmenin 80. maddesinin yürütme organına yani cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı. Anayasa'nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu kaydedildi. “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: yenicaggazetesi.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş