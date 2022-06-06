Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen kimdir? Rasmus Ankersen'ın serveti ne kadardır?

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadelesini sergileyecek olan Göztepe'nin yeni sahibi olmaya hazırlanan Danimarkalı işadamı Rasmus Ankersen, herkesin ilgi odağı oldu. Peki Rasmus Ankersen kimdir, kaç yaşındadır? Rasmus Ankersen'in serveti ne kadar? İşte Danimarkalı iş adamının hayatıyla ilgili merak edilen detaylar...

Danimarka'nın takımları arasında yer alan Midtjylland'ın takım sorumluluğunu üstlenen ve takımına büyük başarı getiren Rasmus Ankersen, şimdi de Göztepe'nin başına geçmeye hazırlanıyor. Peki Rasmus Ankersen kimdir, kaç yaşındadır? Detaylar burada...

Rasmus Ankersen kim?

18 yaşında Midtjylland forması giyerken çıktığı ilk maçta ciddi bir sakatlık geçirerek futbol kariyerini noktaladı. Ancak futbolla bağını koparmayan Ankersen, Midtjylland'ın teknik direktörlüğünü üstlendi ve altyapı projeleri geliştirdi. Ülkesinde Midtjylland efsanesinin mimarı olarak tanınan Ankersen, 39 yıllık hayatında futbola yaptığı yatırımlarla adını tüm dünyaya duyurdu.

Altı yıl Brendford'un yönetimini üstlenen genç iş adamı, 74 yıllık tarihinde ilk kez takımı Premier Lig'e çıkarmayı başardı. Geçen yıl İngiltere'de Sport Republic adında bir spor fonunun kurucu ortağı olan Ankersen, bu fonla 2022'de Southampton'ı satın aldı.

Göztepe ile altı aydır görüşen genç işadamının iki kez İzmir'i ziyaret ettiği, Gürsel Aksel Stadyumu, Torbalı'da yapılması planlanan tesisler ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni ziyaret ettiği belirtildi. Başkan Mehmet Sepil İzmir ziyaretinde Ankersen'i ağırladı. İki taraf arasındaki temasların devam ettiği öğrenilirken, Ankersen'in Göztepe için büyük yatırım planları olduğu belirtildi.