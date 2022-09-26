Danilo Şef restoran Tiramisu fiyatı 2022 | Danilo Şef'in restoranında Tiramisu ne kadar, kaç TL? İnternet online sipariş var mı? MasterChef programının sevilen sempatik jüri üyesi Danilo Zanna İzmir'in ardından İstanbul'da da Filo D'olio adlı restoranını faaliyete geçirdi. İtalya'nın birbirinden lezzetli yemeklerini restoranında müşterilere sunan Danilo Şef'in imza tatlısı olan tiramisuya da ilgi oldukça fazla. Danilo Şef'in yaptığı tiramisu tatlısının fiyatı da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Danilo Şef restoran Tiramisu fiyatı 2022 | Danilo Şef'in restoranında Tiramisu ne kadar, kaç TL? İnternet online sipariş var mı? MasterChef programının sevilen sempatik jüri üyesi Danilo Zanna İzmir'in ardından İstanbul'da da Filo D'olio adlı restoranını faaliyete geçirdi. İtalya'nın birbirinden lezzetli yemeklerini restoranında müşterilere sunan Danilo Şef'in imza tatlısı olan tiramisuya da ilgi oldukça fazla. Danilo Şef'in yaptığı tiramisu tatlısının fiyatı da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Danilo Şef'in restoranında lezzet tutkunlarına sunulan tiramisu tatlısı oldukça beğeniliyor. MasterChef yarışmasında da sıkça yaptırılan tiramisu tatlısı izleyenlerin ağzını sulandırıyor. Danilo Şef'in restoranı Filo D'olio'da satılan tiramisu tatlısı restoranın en çok satılan tatlıları arasında yer alıyor. Lezzeti kadar görüntüsü ve hazırlanışı ile de dikkatleri çeken tiramisu tatlısını internetten sipariş etmek isteyenler Danilo Şef restoran Tiramisi fiyatı 2022 ne kadar? Danilo Şef'in restoranında Tiramisu ne kadar, kaç TL? Danilo Şef tiramisu internet online sipariş var mı? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Danilo Şef restoran Tiramisu fiyatı 2022

Danilo Şef'in restoranında lezzet tutkunlarına sunulan tiramisu tatlısının fiyatı 115 TL'dir (Günümüz Türkiyesinde fiyatlar sürekli değişiyor.) Danilo Şef güncel fiyat bilgisi almak ve rezervasyon yapmak için restoran ile doğrudan irtibata geçiniz.

Danilo Şef'in restoranında Tiramisu ne kadar, kaç TL?

Online alışveriş platformunda yer alan bilgiye göre Danilo Şef'in restoranı Filo D'olio'da satılan tiramisunun fiyatı 115 TL olduğu belirtiliyor. (Fiyatlar değişebilir)

Filo D'olio hakkında

İtalyan Şef Danilo Zanna'nın yarattığı Filo D'olio markası lezzet, servis ve üstün müşteri memnuniyetiyle misafirlerine alternatifsiz bir deneyim sunuyor.

Filo D'olio felsefesi, lokal ve taze ürünler ile İtalyan reçeteleri arasında bir sentez oluşturuyor. Filo D'olio markasını farklı konseptlerde sunan Danilo Zanna, aynı zamanda Vadistanbul'da yer alan Lo Zio restoranı da bünyesine katarak Filo D'olio Trattoria konsepti ile hizmet veriyor.

Haftanın 7 günü hizmet veren Filo D'olio, misafirlerini şık, rahat ortamı, sıcakkanlı ve güler yüzlü hizmeti ile karşılıyor.

Danilo Şef'in restoranı Filo D'olio nerelerde var?

Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No: 3/C, Sarıyer İstanbul

Tel: 0 212 285 03 01

İZMİR İSTİNYE PARK Bahçeler Arası Mah. Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Sok. No:3, Balçova İzmir

Tel: 0 232 504 89 10

E-Posta: [email protected]