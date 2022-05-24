Dangal filmi gerçek hikaye mi?

Televizyon ekranlarında yayınlanan Dangal filmi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki Dangal filmi gerçek olayları anlatıyor mu? Dangal film hikayesi? Tüm detaylar burada.

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Dangal filmi en çok merak edilen konulardan biri oldu. Dangal nerede çekildi? Dangal filminin oyuncuları kimlerdir? Dangal filmi gerçek mi? Dangal filmiyle ilgili tüm detayları haberimizden bulabilirsiniz.

Dangal filmi vizyona girdiğinde izlenme rekorları kırdı. Aynı zamanda Çin'de vizyona girdiğinde en çok izlenen yabancı film olma şansını da yakalamıştı. Film 2016 yılında çekildi. 18 Ağustos 2017'de Türkiye'de vizyona girdi.

Dangal filmi gerçek mi

Dangal filmi gerçek bir hayat hikayesini anlatmaktadır. Dangal filminde 2 kızına güreşi öğreten güreşçi bir babanın hikayesi konu ediliyor. Mahavir Singh adlı güreşçinin hayat hikayesi anlatılmıştır.

Dangal filmi nerede çekilmiştir

Dangal filmi Hindistan Pune, Delhi ve Ludhiana şehirlerinde çekilmiştir. .