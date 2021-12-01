Daha önce mor patates gördünüz mü?

Ube, purple yam gibi isimlerle de tanınan mor patatesin faydalarını ve nerede yetiştiğini, nasıl kullanıldığını sizler için araştırdık. Gelin onu daha yakından tanıyalım...



Mor patates, ube, purple yam gibi isimlerle de tanınıyor. Dünyanın her yerinde süper besin olarak yenilen mor patatesin Latince ismi ise ''Dioscorea alata''. Mor patates tatlı patatesle aynı tada sahiptir. Ana vatanı ise Endonezya ve Filipinlerdir. Mor patates, bu güzel rengini yetiştiği topraktan ve içerisindeki pigmentlerden alır.

Mor patatesin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Mor patates, klasik patatesten on kat daha fazla antioksidan içerir. Bu özelliği sayesinde cildi güzelleştirir ve yaşlanma belirtilerini azaltır.

Mor patatesin içerisinde antosiyanin kimyasallar bulunur. Bu antosiyanlar sayesinde hücrelerin korunması sağlar, kan dolaşımına destek olur ve kanserli hücrelerin oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Mor patates kan dolaşımına yaptığı etki sayesinde tansiyon düşürücü özelliğe de sahiptir.

Mor patatesin içerisinde yüksek miktarda B vitamini ve C vitamini, fosfor, demir bulunur. Bu besin değeri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudumuzu hastalıklardan korur.

Mor patatesin lif oranı yüksek, nişasta oranı ise düşüktür. Bu yüzden sağlıklı bir karbonhidrat kaynağıdır. İçerisindeki yüksek lif sayesinde sindirim sistemini destekler ve daha düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Burun tıkanıklığı ve akciğer hastalıkları tedavisinde mor patates etkin rol oynar.

Ülser, gastrit gibi mide hastalıkları şikayetlerinin azalmasını sağlar.

Mor patatesler nereden temin edilebilir?

Mor patatesler ülkemizde büyük gurme marketlerde ve internet sitelerinde satılmaktadır.

Mor patatesler nerede kullanılabilir?

Mor patates sayesinde mor renkli kremalar, mor renkli ekmekler, çörekler, gnocchi, donut, dondurma, muffin, kek hazırlayabilirsiniz. Mor patates tariflerinize hem harika bir renk katacak hem de sağlıklı olmalarını sağlayacaktır.

Mor patatesin besin değeri nedir?

100 gram pişmiş mor patates, 87 kaloridir. 2 gram protein, 20 gram karbonhidrat, 3.3 gram lif, 1 gramdan az yağ içerir. Ayrıca manganez, bakır, demir, potasyum, B6 vitamini ve C vitamini de içerir. Rengini ona veren ise fenolik bileşiklerdir. Siz de mor patatesi beslenmenize dahil ederen onun faydalarından yararlanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.