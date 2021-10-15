Daha kaliteli bir yaşam için bu besinleri tüketin

Yediklerimize ve içtiklerimize dikkat ederek sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmek elimizde. Hayat kalitenizi artırmak için hangi besinleri tüketmeniz gerektiğini sizler için araştırdık...



Yetersiz ve dengesiz bir şekilde beslenmek sağlığımızı olumsuz etkiler. Sağlıksız bir vücutla da güzel bir hayat sürmek maalesef imkansızdır. Bu yüzden kaliteli bir hayat için tercihlerimize dikkat etmeli, yediklerimizi ve içtiklerimizi özenle seçmeliyiz. Peki hangi besinler vücudumuza sağlık kazandırır?

Sarımsağın kokusunu pek sevmeyiz fakat güzel aromasından dolayı yemeklerimize eklemeyi de ihmal etmeyiz. Sarımsak besin değerleri sayesinde vücudumuza sağlık kazandırır. İçeriğindeki maddeler sayesinde kanserle mücadele eden sarımsak, bağışıklığımızı da güçlendirir. Araştırmalar gösteriyor ki düzenli olarak sarımsak yiyen kişiler, az yiyenlere veya hiç yemeyenlere göre mide kanserine yakalanma bakımından yüzde 50 daha şanslıdır. Bu yüzden sarımsağı soframızdan hiç eksik etmemeliyiz.

Yeşil çay Japon mutfağının vazgeçilmezidir. Vücut için birçok faydayı içinde barındıran yeşil çay damarlarımıza sağlık kazandırır, tansiyonumuzu düzenler, bağışıklık sistemimizi güçlendirerek hastalıklardan korunmamızı sağlar ve kolesterolümüzü düşürür. Ayrıca yeşil çay içeriğindeki flavonoidler sayesinde kansere yakalanma riskimizi de düşürür. Journal of the American Medical Association'ın 40 binden fazla katılımcıyla yaptığı araştırma gösteriyor ki günde 3-4 bardak yeşil çay içenlerin ölüm riski yüzde 16 azalıyor.

Zeytinyağı antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde tüketen kişinin kalp hastalığına yakalanma riskini ve felç geçirme riskini düşürür. Akdeniz diyetinde zeytinyağına çok fazla yer verilir. Araştırmalar Akdeniz diyeti uygulayan insanların tahmini olarak 2 ila 3 sene daha uzun yaşama şansının zeytinyağı tüketmeyen insanlara oranla yüzde 20 daha fazla olduğunu gösteriyor.

Somon, uskumru, sardalya ve alabalık gibi yağlı balıklar insan vücudu üzerinde birçok faydaya sahip. Yağlı balıklar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve A ve D vitamini kaynağıdır. Balık eti içerisindeki Omega-3 yağ asitleri sayesinde vücudu kalp ve beyin hastalıklarından, felç riskinden korur. Balığın içerisinde bulunan DHA'nın (dokosaheksaenoik asit) Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatıp beyin fonksiyonlarını iyileştirdiği biliniyor.



Renkli meyve ve sebzelerin içerisindeki renk pigmentleri kanserden vücudumuzu koruyor. Özellikle koyu yeşil ve sarı renkli meyve ve sebzeleri soframızdan eksik etmemeliyiz. Turuncu ve mor tatlı patates de vücudumuz için çok faydalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.