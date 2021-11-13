Dağ çayı içerek rahat bir uyku uyuyabilirsiniz

Dağ çayını ilk kez gören herkes onu adaçayıyla karıştırır. Dağ çayı vücudumuz için çok faydalıdır. Gelin onu daha yakıdan tanıyalım ve mutfağımıza konuk edelim...



Dağ çayının ana vatanı Avrupa ve Asya'dır. Ülkemizin iki kıtada da toprağı olduğu için dağ çayı kolaylıkla bulunur. Çok yıllık bir bitki olan dağ çayı Batı Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara ve Güney Doğu Anadolu'nun orman içlerinde, çalılıklarında, yaylalarında ve dağ eteklerinde yetişir.

Yayla çayı olarak da tanınan dağ çayı, sıklıkla adaçayıyla karıştırılır. Fakat dağ çayı adaçayına göre daha sert bir yapıdadır. Boyu bir metreye kadar çıkar, yaprakları ise yaklaşık iki üç cm'dir. Rengi açık yeşil ve gri tonlarındadır. Dağ çayının içerisinde vücudumuz için faydalı birçok uçucu yağ bulunur. Dağ çayı ilaç yapımında dahi kullanılır.

Dağ çayının vücudumuza ne gibi bir faydası vardır?

Dağ çayı antioksidan özelliktedir. Bu sayede vücudu serbest radikallerden korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıkları önler ve hızlıca iyileşmelerini sağlar.

Doğal bir balgam sökücüdür. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski en aza iner. Kan sulandırıcı etkidedir. Vücuttaki iltihaplanma sorununun hızlıca iyileşmesini sağlar. Hazmı kolaylaştırır. Mide ağrılarının ve şişkinliklerini engeller. Bağırsaklarda gaz, kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. İştah açıcı bir etkisi vardır. Sinirleri gevşetir ve bu sayede stres yüzünden yaşanan uykusuzluğun ortadan kalkmasını sağlar.

Regl dönemlerindeki kadınlara destek olur. İdrar yolu enfeksiyonunun iyileşmesini sağlar. Saç köklerini besler ve saç tellerini güçlendirir.

Dağ çayı nasıl hazırlanır?

Dağ çayının faydalarını öğrendik. Peki onu nasıl tüketeceğiz? Dağ çayını hazırlamak için bir su bardağı kaynar suya, bir avuç kurutulmuş dağ çayına, bala ve limona ihtiyacınız olacak. Bal ve limon kullanımı sizin arzunuza bağlıdır.

Dağ çayı iki farklı yöntemle demlenir. İlk yöntemde kaynamış sıcak suyun içerisine dağ çayı eklenir ve on dakika boyunca demlenmesi sağlanır. Daha sonra çay süzülüp içerisine bal ve limon eklenerek içilir.

İkinci yöntemde ise bir su bardağı suyun içerisine bir avuç dağ çayı eklenir. Daha sonra demliğe konulup beş dakika boyunca kaynatılır. Daha sonra süzülür ve içerisine bal, limon eklenip tüketilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.