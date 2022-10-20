CZN Burak aylık geliri ne kadar? CZN Burak gerçek adı ne? CZN Burak hangi suçtan yargılandı? CZN Burak davası ceza aldı mı? Sosyal medya paylaşımları ile üne kavuşan restoran işletmecisi CZN Burak lakabıyla tanınan Burak Özdemir Etiler'deki restoranının kış bahçesinde imar kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. CZN Burak mahkemede aylık gelirini açıklayınca konu sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte CZN Burak'ın açıkladığı aylık geliri...

CZN Burak bugün İstanbul'da hakim karşısına çıktı. Davanın konusu ve sonucundan çok CZN Burak'ın aylık geliri konuşuldu. Dünyaca ünlü restoran işletmecisi CZN Burak açıkladığı ücret ile herkesi şaşırttı. B

CZN Burak aylık geliri ne kadar?

Burak Özdemir (CZN burak) mahkemede aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu açıkladı. Konu sosyal medyada eleştirildi ve dalga geçildi. Milyonlarca liralık yatırımları olan, restoranları olan ve sosyal medyada milyon aboneleri olan CZN Burak'ın 30 bin TL aylık gelir açıklaması sosyal medyada günün konusu oldu. Dubai'de olmak üzere 5 restoran işleten Özdemir'in bu açıklaması kimileri tarafından da sert şekilde eleştirildi.

CZN Burak gerçek adı ne?

Sosyal medyada milyonlarca aboneye ulaşan ve restoranları ile tüm dünyaca ünlü olan CZN Burak'ın gerçek adı Muhammed Burak Özdemir'dir.

CZN Burak hangi suçtan yargılandı?

Burak Özdemir'e Etiler'deki restoranının kış bahçesinin imar kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Muhammed Burak Özdemir kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtti.

CZN Burak davası ceza aldı mı?

Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanıklar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na muhalefet etmek suçlarından dava açılsa da eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'ndaki "İmar kirliliğine neden olmak" suçu kapsamında kaldığını ve dava konusu yerin eski haline getirildiğini değerlendirerek, sanıklar hakkında ayrı ayrı düşme kararı verilmesini talep etti.

Dava konusu işletmenin eski haline getirilmesini de dikkate alan mahkeme, sanıklar hakkında ayrı ayrı düşme kararı verdi.