DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Fenerbahçe'den TFF'ye ''3 Temmuz'' davası
Cüneyt Arkın: Tarih bilinci olan Amerikan tıraşı yaptırmaz
Turkcell'in inovatif çözümü Ultia ile şirketler dijitalleşiyor
''Hem cari açıkta hem de enflasyonda olumlu gelişmeler öngörüyoruz''
Askeri denizcilikte Ukrayna ve Pakistan'la ihracata devam
Kaçak 154 kediye ötanazi kararı tepkiye neden oldu, başbakan açıklama yapmak zorunda kaldı
Savunma sanayisinde milli ürünlere milli lastik
ASELSAN Konya'nın üretimi 'bomba atarlı SARP' IDEF'in gözdesi oldu
ASELSAN'dan 40,3 milyon avroluk sözleşme
Turkcell, yeni nesil yazılım şirketi kuruyor
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Borsa haftaya yükselişle başladı
Memurlara ne kadar zam yapıldı? Memur 2022 zammı ne kadar oldu? (Polis-Öğretmen-Hemşire) 2022-2023 yüzde kaç zam geldi?
İstanbul ve İzmir'i bekleyen büyük tehlike
Arzum'un yılın ilk yarısında toplam geliri 411,4 milyon liraya ulaştı

TIMETURK / GENEL / Cüneyt Arkın: Tarih bilinci olan Amerikan tıraşı yaptırmaz

Cüneyt Arkın: Tarih bilinci olan Amerikan tıraşı yaptırmaz

Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet ederek 'Tarih bilinci olan insan Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz. Müziğini dinlese bile, o kültüre hayranlık duymaz' dedi.

21 Dakika Önce
2021-08-23 10:35:41
Cüneyt Arkın: Tarih bilinci olan Amerikan tıraşı yaptırmaz

Cüneyt Arkın, Sabah gazetesine verdiği röportajda, tarihi dizilerin önemli olduğunu söyledi. Tarih bilincinin gençlere aşılanamadığını söyleyen Arkın ” Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin ama onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum” dedi.

Arkın şöyle devam etti:

“Benim dönemimde çektiğim filmler de çok popülerdi. Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi… Kara Murat'ı seyirciye yetiştiremezdik. Tarihi dizilerin çekilmesi her anlamda olumludur. Çünkü bizim tarih bilincimize dokunuyor. Biz gençlerimize tarih bilincini aşılayamadık, veremedik.”

“HER GÜN YÜRÜYÜŞ YAPIYORUM”

Çok sağlıklı gözüküyorsunuz; saçınız, yüzünüz… Bunun için özel bir şey yaptınız mı?

“Yok yapmadım. Sadece spor yaptım. Hareket bütün hastalıkların tedavisinde önemlidir. Hareketsizlik de bütün hastalıkların başlamasında etkendir. Her gün yürüyüş yapıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş