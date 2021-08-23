Cüneyt Arkın: Tarih bilinci olan Amerikan tıraşı yaptırmaz

Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet ederek 'Tarih bilinci olan insan Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz. Müziğini dinlese bile, o kültüre hayranlık duymaz' dedi.

Cüneyt Arkın, Sabah gazetesine verdiği röportajda, tarihi dizilerin önemli olduğunu söyledi. Tarih bilincinin gençlere aşılanamadığını söyleyen Arkın ” Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin ama onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum” dedi.

Arkın şöyle devam etti:

“Benim dönemimde çektiğim filmler de çok popülerdi. Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi… Kara Murat'ı seyirciye yetiştiremezdik. Tarihi dizilerin çekilmesi her anlamda olumludur. Çünkü bizim tarih bilincimize dokunuyor. Biz gençlerimize tarih bilincini aşılayamadık, veremedik.”

“HER GÜN YÜRÜYÜŞ YAPIYORUM”

Çok sağlıklı gözüküyorsunuz; saçınız, yüzünüz… Bunun için özel bir şey yaptınız mı?

“Yok yapmadım. Sadece spor yaptım. Hareket bütün hastalıkların tedavisinde önemlidir. Hareketsizlik de bütün hastalıkların başlamasında etkendir. Her gün yürüyüş yapıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.