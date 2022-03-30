Cüneyt Arkın Orhan Gencebay olayı nedir? Kemal Sunal Orhan Gencebay hakkında ne dedi? Türk sinemasının yaşanan efsaneleri arasında yer alan Cüneyt Arkın'ın kaleme aldığı 'Benim Kahramanım Türk Halkıdır' adlı kitabında geçen iddialar Orhan Gencebay'ı kızdırdı. Cüneyt Arkın kitabından Kemal Sunal'ın Orhan Gencebay'dan hoşlanmadığını belirtiyor. Orhan Gencebay ise kitap hakkında yaptığı açıklamada 'Cüneyt Arkın, neden bana iğrenç davranıyor? Benimle neden uğraşıyor? Ben ona hiçbir şey yapmadım.' dedi. İşte Cüneyt Arkın ve Orhan Gencebay olayının detayları...

Cüneyt Arkın Orhan Gencebay olayı nedir? Kemal Sunal Orhan Gencebay hakkında ne dedi? Türk sinemasının yaşanan efsaneleri arasında yer alan Cüneyt Arkın'ın kaleme aldığı "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" adlı kitabında geçen iddialar Orhan Gencebay'ı kızdırdı. Cüneyt Arkın kitabından Kemal Sunal'ın Orhan Gencebay'dan hoşlanmadığını belirtiyor. Orhan Gencebay ise kitap hakkında yaptığı açıklamada "Cüneyt Arkın, neden bana iğrenç davranıyor? Benimle neden uğraşıyor? Ben ona hiçbir şey yapmadım." dedi. İşte Cüneyt Arkın ve Orhan Gencebay olayının detayları...

Cüneyt Arkın Türk sinemasının efsaneleri arasına adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Yaşayan efsane olarak tanımlanan usta oyuncunun çıkardığı kitap magazin ve sanat camiasının gündemine oturdu. Benim Kahramanım Türk Halkıdır adlı kitabında Kemal Sunal ile olan anılarına değinen Cüneyt Arkın, Orhan Gencebay'ı kızdırdı. Cüneyt Arkın Sunal'ın bir arabeskçiden hiç hazzetmediğini yazdı.

Cüneyt Arkın Orhan Gencebay olayı nedir?

Cüneyt Arkın yeni kitabında Kemal Sunal'ın Orhan Gencebay'dan hoşlanmadığını söylediğini iddia etti. Kitabında bazı olaylara da yer veren Arkın'a Gencebay ailesinden de tepki gcikmedi. 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Orhan Gencebay, “Cüneyt Arkın'ın yazdığı söylediği her şey yalan, Benim Kemal Sunal ile hiçbir problemim yoktu. Çok sevdiğim takdir ettiğim bir oyuncu Kemal Sunal. Cüneyt Arkın, neden bana iğrenç davranıyor? Benimle neden uğraşıyor? Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda kimseyi kırmadım. Ben şarkılarımı başkalarından almadım. Beni Türk halkı buralara getirdi” diye konuştu.

Kemal Sunal Orhan Gencebay hakkında ne dedi?

Cüneyt Arkın'ın kitabı tartışılmaya devam ediyor. Cüneyt Arkın'ın kitabında yer alan Kemal Sunal ve Orhan Gencebay ile ilgili bölüm ses getirdi. Kitapta şu ifadeler yer alıyor: Bir gün Hilton'un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap'tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, ‘Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir' dedi.

Kitabın diğer bölümünde yer alan ifadeler ise şöyle: Yılmaz Kalkavan'ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik. Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik. O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı. Bizi görünce sevinir gibi yaptı, sonra sinsice sırıttı. ‘Kemal Bey, sizi görmek ne güzel çok sevindim. Bana resminizi imzalar mısınız? ' Aklınca dalgasını geçiyordu. Kemal hiç duraksamadı, fotoğrafını çıkardı: ‘Hay hay efendim, isminiz neydi?' .