Cüneyt Arkın'ın vasiyeti | Cüneyt Arkın nereye gömülmek istedi? Cüneyt Arkın'ın son isteği ne oldu?

Cüneyt Arkın'ın vasiyeti | Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümünden sonra gündeme gelen vasiyeti yürekleri burktu. Sanatçı yıllar öncesinde bir programda, öldükten sonra gömülmek istediği yeri açıklamıştı. Cüneyt Arkın nereye gömülmek istedi? Cüneyt Arkın'ın son isteği ne oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümünden sonra gündeme gelen vasiyeti yürekleri burktu. Sanatçı yıllar öncesinde bir programda, öldükten sonra gömülmek istediği yeri açıklamıştı. Cüneyt Arkın nereye gömülmek istedi? Cüneyt Arkın'ın son isteği ne oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Cüneyt Arkın'ın vasiyeti

Yıllardır hastalıklarla mücadele eden Cüneyt Arkın ölümü halinde çok sevdiği atı Hasret'in yanıma gömülmek istediğini açıklamıştı. Ancak daha sonra yanlış anlaşılır gerekçesiyle vaziyetini değiştirip anne ve babasının yanına gömülmek istediğini belirtmişti.

Cüneyt Arkın nereye gömülmek istedi?

Cüneyt Arkın yıllarını birlikte geçirdiği atının yanına defnedilmek istediğini açıklamıştı. Daha sonra bu isteğinden vazgeçti ve anne, babasının yanına defnedilmek istediğini belirtti.

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