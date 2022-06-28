Cüneyt Arkın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek? Binler akın edecek!

Türk sinemasının efsane oyuncularından Cüneyt Arkın 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. 7'den 70'e herkes tarafından sevilen Cüneyt Arkın'dan gelen acı haber vatandaşları da üzdü. Cüneyt Arkın'ın sevenleri, hayranları usta oyuncuyu son yolculuğunda yalnız bırakmayacak. Cüneyt Arkın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek sorusunun yanıtı önümüzdeki saatlerde usta oyuncunun yakınları tarafından duyurulacaktır. Cenaze törenine binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Türk sinemasının efsane oyuncularından Cüneyt Arkın 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. 7'den 70'e herkes tarafından sevilen Cüneyt Arkın'dan gelen acı haber vatandaşları da üzdü. Cüneyt Arkın'ın sevenleri, hayranları usta oyuncuyu son yolculuğunda yalnız bırakmayacak. Cüneyt Arkın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek sorusunun yanıtı önümüzdeki saatlerde usta oyuncunun yakınları tarafından duyurulacaktır. Cenaze törenine binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan gelen haber milyonları yasa boğdu. Cüneyt Arkın 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oynadığı karakterlerle herkesin sevdiği bir sanatçı olan Cüneyt Arkın'dan gelen acı haber sanat camiası olduğu gibi sokaktaki vatandaşları da derinden yaraladı. Usta ismi son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen binlerce kişinin cenaze törenine gelmesi bekleniyor.

Cüneyt Arkın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?

Cüneyt Arkın'ın cenazesine dair yakınlarından henüz bir açıklama gelmedi. İleleyen saatlerde usta ismin cenaze progmramı da belli olacak. Binlerce kişinin usta ismi son yolculuğunda yalnız bırakmaması bekleniyor.

Cüneyt Arkınölüm nedeni nedir?

Hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıkalamda şöyle denildi;

"Sinemamızın büyük bir çınarını daha yitirmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sahnelerde hayat verdiği karakterleriyle herkesin gönlünde taht kuran büyük usta #CüneytArkın ardında çok büyük bir boşluk bıraktı. Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."