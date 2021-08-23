Cumhuriyet Kadınları Derneği kimin? Cumhuriyet Kadınları Derneği nedir? Ünlü sunucu ve gazeteci Gülgün Feyman Taliban yanlısı açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden istifa etti. Feyman istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Feyman'ın iştifasından sonra Cumhuriyet Kadınları Derneği internette araştırılmaya başlandı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği kimin? Cumhuriyet Kadınları Derneği nedir? Ünlü sunucu ve gazeteci Gülgün Feyman Taliban yanlısı açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden istifa etti. Feyman istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Feyman'ın iştifasından sonra Cumhuriyet Kadınları Derneği internette araştırılmaya başlandı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Afganistan'da yaşananlara ilişkin uzun bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bazı kadın örgütlerinin bir araya gelerek savurdukları ‘Taliban'ı tanımıyoruz, Taliban'ı tanıyanı da tanımıyoruz' sloganına karşı, ‘Bağımsız Afganistan'ı tanıyoruz, ‘Bağımsız Afganistan'ı tanımayanı da tanımıyoruz' diyoruz. Yaptıkları derin siyaset analizinde ABD'yi, Afganistan işgalini sürdüremedikleri için kınamalarını da hazin bulmakla beraber, kendilerine yakıştırıyoruz. Tek kıblesi emperyalist Batı olanlara soruyoruz: ABD 20 senede Afganistan'a, oradaki kadınlara, işgal altında zulüm görmek dışında ne vermiştir? Fakat ‘işgal, manda ve himaye' kabul etmeyen milletlerde kadınların kendi eşitlik mücadelelerini verecek kuvvete eriştiklerinden haberiniz yok mu? Şeriatla yönetilen ABD dostu ülkelerin kadınlarını dert etmediniz de ABD'yi ülkesinden söküp atan bir millet olunca mı tanımamaktan bahsediyorsunuz?” ifadeleri kullanıldı. Bu açıklama krize neden oldu. Açıklama sonrası dernekten ilk istifa haberi de geldi.

Gazeteci Gülgün Feyman Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden istifa ettiğini açıkladı. Feyman açıklamasında "An itibari ile Atatürk'ün kızı ve varisi olarak Cumhuriyet Kadınları derneğinden bir Cumhuriyet kadını olarak istifa ettim. Kamuoyuna sunarım. Saygılar" dedi.

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ NEDİR?

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin Genel Merkezi Ankara'dadır. Cumhuriyet Kadınları Derneği yurtdışında ve yurtiçinde il, ilçe ve beldelerde, şubeler ve temsilcilikler açabilir.

Cumhuriyet Kadınları Derneği,Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimleri ile kazanılmış olan ekonomik ve siyasal bağımsızlığın,özgürlük ,demokrasi ve aydınlanmanın korunması,savunulması ,ülke ve halk yararına geliştirilmesi için çalışır.

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ'NİN YAPACAĞI İŞLER

Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar.

a) Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar

b) Yazılı, sesli ve görsel basın ve yayın organlarından yararlanır, işbirliği yapar, dergiler, kitaplar, gazete ve üyelerini bilgilendirmek için bültenler, broşürler v.b yayınlar, dökümantasyon merkezi oluşturur.

c) Ulusal ve Uluslar arası konferanslar, paneller, açıkoturumlar, sempozyumlar, seminerler, bilimsel çalışmalar, çalışma atölyeleri, açık hava ve kapalı salon toplantıları, gösteriler, geziler, kermes, çay, yemek, konser, balo, tiyatro v.b etkinlikler ve imza kampanyaları düzenler.

d) Burs verir, kurslar, sergiler, spor etkinlikleri, yaygın eğitim merkezleri, okullar, öğrenci yurtları, toplum merkezleri açar. Arşivler, kitaplıklar oluşturur. Benzer kuruluşlarla işbirliği yapar.

e) Yardım sandığı kurmak, lokal açmak, Sosyal ve Kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek gibi faaliyetlerde bulunur.

f) Amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak teknik eleman, uzman, teknik araç ve gereçleri sağlar.

g) Gerekli izinler alınmak şartıyla, amaçlarına ters düşmeyen koşullarla yurtiçinden ve yurtdışından yardım toplar, bağış kabul eder.

h) Dernek faaliyetleri için taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek gibi görevleri yerine getirir. Gerektiğinde borçlanabilir.

i) Federasyon kurmak, federasyona katılma kararı alır.

j) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak görevlerini yerine getirir.

k) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak veya adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.

l) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

m) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika v.b Demokratik Kitle Örgütleriyle ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.

YÖNETİM

TÜLİN OYGÜR – GENEL BAŞKAN

AYSAN CANVER – GENEL SEKRETER

MİHRİBAN TATAR – GENEL SAYMAN

NURİYE KADAN – GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

SELENGA ARTAR YAĞCI – GENEL SEKRETER YARDIMCISI

FERDA PAKSÜT – GENEL SAYMAN YARDIMCISI

MELEK GÜVENÇ

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.