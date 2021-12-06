Cumhuriyet gazetesinden atılan 8 isim hakkında flaş karar

Cumhuriyet’te, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nun mali nedenleri gerekçe göstererek 8 sendikalı gazetecinin işine son vermesiyle başlayan krizde bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet gazetesinde, 8 sendikalı gazetecinin işten çıkarılması ile birlikte başlayan krizde bugün yeni bir gelişme yaşandı.

MedyaRadar'ın özel haberine göre Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, 8 sendikalı gazetecinin atılmalarının iptal edildiğini ve isterlerse geri dönebileceklerini duyurdu.

‘İPTAL EDİLDİ…'

Bursalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “8 çalışanımızın atılmaları iptal edildi. Geri dönebilecekler.”

İşte o paylaşım…

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Yaşanan bu gelişme üzerine yönetimden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sekiz çalışanımızla iş akdinin feshi nedeniyle ilgili karar durdurulmuştur.

Arkadaşlarımız gazetemizde çalışmalarına devam edebileceklerdir. İş barışının sağlanması en önemli konudur. Bu karardan sonra, gereksiz söylemler, konu üzerine yazılar, mesaj göndermeler, dedikodular ve iş barışını bozacak toplantılara son verilmesi gerekmektedir.

Çalışanlarımızın kendi işlerine odaklanmaları kesin bir ön koşuldur.

Cumhuriyet gazetesinde iç barışı sağlayacak hareketlere kesin olarak ödün verilmeyeceğinin bilinmesi gereklidir.”

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.