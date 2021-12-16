Cumhuriyet gazetesinde istifa ve görevden alma depremi sürüyor

Sendikalı 8 çalışanın işten çıkarılması ile başlayan krizin ardından Cumhuriyet’te sular durulmuyor. Aykut Küçükkaya’nın istifasının kabul edilmesine tepki gösteren üç isim yönetime tepki olarak gazete ile yollarını ayırdı. Öte yandan bir isim ise görevden alındı.