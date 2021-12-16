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Cumhuriyet gazetesinde istifa ve görevden alma depremi sürüyor

Sendikalı 8 çalışanın işten çıkarılması ile başlayan krizin ardından Cumhuriyet’te sular durulmuyor. Aykut Küçükkaya’nın istifasının kabul edilmesine tepki gösteren üç isim yönetime tepki olarak gazete ile yollarını ayırdı. Öte yandan bir isim ise görevden alındı.

31 Dakika Önce
2021-12-16 14:07:07
Cumhuriyet gazetesinde istifa ve görevden alma depremi sürüyor

Uzun süredir kan kaybeden Cumhuriyet gazetesinde sular durulmuyor.

Sendikalı 8 çalışanın işten çıkarılmasının ardından başlayan krizde bugün flaş bir gelişme yaşandı.

MedyaRadar'ın özel haberine göre Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınıp iş akdinin sonlandırılmasına tepki olarak Yayın Koordinatörü Serkan Ozan, Yazıİşleri editörü Cafer Kurt ve çevre haberleri uzmanı Hazal Ocak gazeteden ayrıldı. Öte yandan Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş ise görevden alındı.

YAZGÜLÜ ALDOĞAN: ‘GAZETEMİZ SARSILIYOR…'

Söz konusu ayrılık haberlerini yazar Yazgülü Aldoğan, ‘Yönetim tamamen değişti' diyerek duyurdu.

‘Gazetemiz sarsılıyor' diyerek sosyal medya hesabından gelişmeleri paylaşan ve gazetenin geldiği durumdan rahatsız olan Aldoğan, “Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınıp iş akdinin sonlandırılmasına tepki olarak Yayın Koordinatörü Serkan Ocak ve çevre haberleri uzmanı Hazal Ocak gazeteden ayrıldı. Yazıişleri Müdürü Olcay [Büyüktaş] da görevden alındı. Yönetim tamamen değişti” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım…

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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