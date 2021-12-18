Cumhuriyet Gazetesi'nde deprem sürüyor

Cumhuriyet gazetesinde Aykut Küçükkaya ile yolların ayrılmasının ardından başlayan kan kaybı sürüyor. Gazetede çalışanların istifalarına yenileri eklenirken, köşe yazarı Miyase İlknur da bugün dikkat çeken satırlara imza attı.

Cumhuriyet gazetesinde sular durulmuyor. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınması kararına tepki gösteren Cumhuriyet çalışanları bir açıklama yapmış ve yönetime çağrıda bulunmuşlardı.

Yönetimden bu yönde herhangi bir açıklama gelmeyince Yayın Koordinatörü Serkan Ozan, Yazıişleri editörü Cafer Kurt ve muhabir Hazal Ocak gazete ile yollarını ayırdı.

Cumhuriyet yazarı Mustafa Kemal Erdemol da ağır eleştirilerle Twitter'dan istifa ettiğini duyurmuştu.

Gazeteden bugün de istifa haberleri geldi.

Yazıişleri Editörü Münevver Oskay, portal sorumlu haber müdürü Ozan Alper Yurtoğlu ve editör Bilal Çelik gazeten ayrıldıklarını açıkladı.

Miyase İlknur da mı ayrılıyor?

Öte yandan gazetenin yazarlarından Miyase İlknur'un bugünkü kısa köşe yazısı da dikkat çekti.

İlknur, şu satırları yazarken, gazeden ayrılıyor mu sorusunu akıllara getirdi.

"Gidiyorlar birer birer. Giderken de Hayaloğlu'nun şu dizelerini mırıldanıyorlar:

“İşte gidiyorum,

Kalmadı söyleyecek son bi sözüm..

Dediğiniz gibi olsun be!

Dediğiniz gibi olsun gözüm!.”

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.