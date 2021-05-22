Cumhuriyet Gazetesi'nde 'açıklama' krizi büyüyor

Cumhuriyet Gazetesi'nin Bakan Süleyman Soylu'ya verdiği cevap, 2 istifa ve yoğun tepkiye neden oldu. Kurumda köşe yazıları kaleme alan Profesör Doktor A. Erinç Yeldan ve Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet Gazetesi'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eleştirileri yanıt olarak yayımladığı açıklama, yoğun tepki ve istifalara neden oldu.

Cumhuriyet Gazetesi'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT'de yaptığı açıklamaların ardından konuyla ilgili yayımladığı ve "gazeteci Can Dündar'ı suçladığı" cuma günkü yazı tartışılmaya devam ediyor. Bu açıklamanın ardından kurumda köşe yazıları kaleme alan Profesör Doktor A. Erinç Yeldan ve Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars istifa ettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu, 19 Mayıs Çarşamba günü TRT'de yaptığı ve Cumhuriyet Gazetesi'ni hedef aldığı açıklamasında bu medya organının manşetlerinde DHKP-C örgütünün reklamını yaptığını öne sürmüş, "Bir savcının şehadetini söyleyemeyecek kadar yoksunlar" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet gazetesi Soylu'nun bu açıklaması sonrası konu hakkında bir açıklama metni yayımladı.

Söz konusu metinde, Soylu'nun Cumhuriyet gazetesini suçlarken verdiği örneklerin çoğunluğunun, şu anda yurt dışında bulunan gazeteci Can Dündar'ın başında bulunduğu İkinci Cumhuriyetçi bir ekibin gazeteyi yönettiği döneme denk geldiği belirtildi.

Can Dündar: Sorumluluk bana ait

Yazının devamında, "Oysa, bugün Cumhuriyet gazetesi, bu ekibin yayın çizgisi ve tutumlarına karşı Cumhuriyet okur ve emekçileri ile birlikte dört yıl yürüttüğü hukuksal mücadele ve Yargıtay'ın da onadığı bir mahkeme kararı sonucu yönetime gelen Cumhuriyetçi kadro tarafından yayımlanmaktadır." denildi.

Bu metnin ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Can Dündar, söz konusu haberlerle ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu belirterek, "Doğrudur. Bütün sorumluluk benim. Ve bunu gururla söylüyorum. Kimseyi suçlayıp ihbarcılık yapmadan... Soylu'nun gözüne girmeye çalışmadan; utanmadan..." ifadelerini kullandı.

Gazeteci, yazar ve sosyal medya kullanıcılarından Cumhuriyet'e tepki

Söz konusu gelişmeler sonrası Kadir Has Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor A. Erinç Yeldan ve Ankara'da 24 Ocak 1993'te evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, farklı gerekçelerle yazılarına son verdiğini duyurdu.

Cumhuriyet Gazetesi'nin söz konusu açıklamalarına birçok ünlü isim ve sosyal medya kullanıcısı da tepki göstermişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Can Dündar, Erinç Yeldan ve Özge Mumcu'ya desteklerini gösterdi.

"Organize suç örgütü lideri" ithamıyla aranan Sedat Peker'in sosyal medya üzerinde devlet kademesindeki bazı isimleri ifşa etmesi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs'ta TRT Haber canlı yayınında birçok kişiyi hedef alan açıklamalar yapmış, Cumhuriyet Gazetesi'nin bazı eski haberlerini de eleştirmişti.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.