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TIMETURK / GENEL / Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı'na Evren Başar atandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı'na Evren Başar atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.

2 Saat Önce
2021-08-26 06:38:58
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı'na Evren Başar atandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.

Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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