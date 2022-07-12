Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çiftin nişan yüzüklerini birlikte taktı. Peki, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor mu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kimdir? Hümeyra Şahin kimdir?

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Danışmanı Hümeyra Şahin nişanlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çiftin nişan yüzüklerini taktı. Çift önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak. Evlilik kararının ardından Hümeyra Şahin'in kim olduğu merak konusu oldu.

Çiftin düğün tarihinin ne zaman olacağı henüz belli değil.

Fuat Oktay kimdir?

Fuat Oktay, 1964 yılında Yozgat'ta dünyaya gözlerini açtı. 1985 yılında Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı.

Beykent Üniversitesinde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevleri yaptı.

2008-2012 seneleri arasında Türk Hava Yolları Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürdü.

TUSAŞ Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Hava Yolları Teknik Yönetim Kurulu üyeliği ve Türk Telekom Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı görevinde yer aldı.

2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016 ile 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı.

9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin ilk Türkiye cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atandı.

Hümeyra Şahin kimdir?

İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Havva Hümeyra Şahin'dir. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nden 1998 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde Osmanlı Bürokratik Modernleşmesi konusunda yüksek lisans yaptı. 2007-2008 seneleri arasında eğitim amacıyla Londra'da bulundu. İtalyan Roma İşletme Okulu'nda Sanat ve Kültür Yönetimi alanında master programına girdi. Ulusal ve uluslararası projelerde içerik ve konsept danışmanlığı yaptı. Çeşitli edebiyat dergilerinde deneme ve öyküleri yayımlandı.

Hümeyra Şahin,nin Lacivert adlı ilk öykü kitabı 2012 yılında basıldı. .