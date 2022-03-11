DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul Alışveriş Merkezleri açılış kapanış saati değişti mi? Son dakika AVM açılma ve kapanma saatleri
Savaşın acımasızlığının faturası tacirlerimize çıkmamalı
İETT'ye dev zam geliyor! İETT 2022 öğrenci aylık abonman, tam mavi kart ne kadar? İETT İstanbulkart, akbil kaç TL?
Antalya Diplomasi Forumu başladı: Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul'da bu gece ve yarın için de yoğun kar yağışı uyarısı
ASKON Genel Başkanı: 'Yeni konjonktür Türkiye'nin elini güçlendirdi'
Staja Giriş Sınavı ertelendi mi? Serbest Muhasebe Staja Giriş Sınavı iptal mi edildi?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Bulgaristan'ı harekete geçirdi!
Cem Yılmaz'dan İHA kameramanına tokat adan ünlü gazeteciye gönderme
DİB-MBSTS 2022 ertelendi mi? Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı iptal edilir mi?
Gülşen'nin yeni şarkısı 'Lolipop' yayınlandı... Gülşen 'Lolipop' şarkısı sözleri nedir? I Gülşen'in yeni şarkısının ismi nedir?
Putin'den flaş açıklama: Bazı olumlu değişimler var
Kar nedeniyle kapalı yollar hangileri? İstanbul, Antalya, Konya, Kocaeli, Karaman kardan kapanan yollar
Putin ile Kadirov'u karşı karşıya getiren ihanet iddiası
Elon Musk bir kez daha baba oldu... Elon Musk çoçuğunun adını ne koydu? Elon Musk'ın yeni bebeğinin cinsiyeti nedir?

TIMETURK / GENEL / Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında flaş gelişme

Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş'ın tahliyesine karar verildi.

2 Saat Önce
2022-03-11 13:16:51
Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında flaş gelişme

Gazeteci Sedef Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve iki bakana karşı "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme, Kabaş'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.
 
Sedef Kabaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hakaret suçundan ise beraatına karar verildi.
 
Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1'de katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmanın ardından 21 Ocak gecesi evinden gözaltına alınarak ‘cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanmıştı.
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş