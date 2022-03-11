Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında flaş gelişme
Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş'ın tahliyesine karar verildi.
2022-03-11 13:16:51
Gazeteci Sedef Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve iki bakana karşı "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı.
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