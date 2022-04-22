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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hastaneler için son dakika kararı açıklandı. Artık hastanelere randevusuz gidilmesinin önü açıldı. Son dönemde MHRS'den randevu alınamadığına dair şikayetler artmıştı.

3 Saat Önce
2022-04-22 16:20:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek

Kovid-19 nedeniyle hastanelerde muayene sürelerinin uzaması, vatandaşların randevu alamamasına sebep oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iletilen bu sorunun çözülebilmesi için kurmaylarına çalışma yapmaları talimatını vermişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu sosyal medyadan yazıyı paylaşarak "Covid tedbirleri sebebiyle randevu ile yapılan hasta muayene işlemleri sağlık bakanlığının geçen ay yayımlanan yazısı ile randevulu/randevusuz olarak yeniden düzenlenmiştir. Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarakta muayene olabileceklerdir." dedi.

Ekran Resmi 2022-04-22 16.21.31 .

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