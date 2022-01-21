Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezen Aksu için ne dedi? Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezen Aksu için ne dedi? Hz. Adem ve Hz. Havva'ya hakaret eden Sezen Aksu'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki geldi. Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldığı cuma namazında Sezen Aksu'nun skandal şarkısına da değindi. Erdoğan mihrapta yaptığı konuşmada 'Hakaretlerin bini bir para. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezen Aksu için ne dedi? Hz. Adem ve Hz. Havva'ya hakaret eden Sezen Aksu'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki geldi. Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazında Sezen Aksu'nun skandal şarkısına da değindi. Erdoğan mihrapta yaptığı konuşmada "Hakaretlerin bini bir para. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz." dedi.

Minik Serçe lakaplı pop müziğinin en ülü şarkıcılarından Sezen Aksu yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik kullandığı sözler nedeniyle tepkilerin odağında yer almıştı. Özellikle sosyal medyada binlerce kişi Sezen Aksu'nun aleyhinde mesajlar attı. Sezen Aksu'ya sahip çıkanlar da oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamasında Sezen Aksu'ya sahip çıktı. Pek çok sanatçıdan da Sezen Aksu'yu koruyan açıklamalalar geldi. Konuyla ilgili ne söyleyeceği merak edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezen Aksu için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan mihrapta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir.”

Sezen Aksu Hz. Havva ve Hz. Adem'e nasıl hakaret etti?

Sezen Aksu "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısında geçen sözler nedeniyle tepkilere neden oldu. Sanatçıya tepkiler çığ gibi büyüdü. Şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri nedeniyle tepkileri üzerine çekti.

İmamoğlu'ndan Sezen Aksu'ya destek

Tartışmalar sonrası gözlerin çevrildiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir değerlendirme geldi. Paylaşımında Sezen Aksu'ya destek veren İmamoğlu, "Sanatçıdır konuşacak, sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz." ifadelerine yer verdi.

Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri

Sezen Aksu'nun son şarkısı "Şahane Bir Şey Yaşamak"da yer alan "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri tepkilere neden oldu. Peki Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri neler?

Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane . .