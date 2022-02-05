Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse mi yakalandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede mi? Erdoğan'ın son durumu nasıl?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü hafif geçirdiğini açıladı. Eşi Emine Erdoğan'da koronavirüse yakalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte hafif semptomların ardından yaptığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.Biz görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak gittiği Ukrayna'daki resmi temaslarını tamamlayarak 3 Ocak'ta yurda dönmüştü. .