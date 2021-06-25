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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenleri için Hatay'a geldi.

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25.06.2021 14:34:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenleri için Hatay'a geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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