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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışlarda bulunmak üzere Erzurum'a geldi. Erdoğan'ı havaalanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa milletvekili Efkan Ala karşıladı.

3 Saat Önce
2021-07-17 14:56:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışlarda bulunmak üzere Erzurum'a geldi. Erdoğan'ı havaalanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa milletvekili Efkan Ala karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen toplu açılış törenine katılacak. İlk olarak AK Parti İl Başkanlığı Danışma Meclis Toplantısı'nda partililere hitap edecek olan Erdoğan daha sonra yatırım bedeli toplamda 7.5 milyar lirayı bulan eserlerin toplu açılış törenini yapacak. Akşam ise tarihi Çifte Minareli Medrese'de gençlerle buluşacak.

Toplu açılış töreninde Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan 28 dev eserin açılışını yapacak. Ayrıca Erzurum Valiliği bünyesinde gerçekleştirilen turizm peyzaj çalışmaları, 2 bin kişinin istihdam edildiği Tekstil Kent, Erzurum Şehir Hastanesi başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların da çalışmalarının olduğu yapıların açılışını gerçekleştirecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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