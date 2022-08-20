Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kaza için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Mardin'in Derik ilçesinde freni arızalanan tır iki araca çarptıktan sonra kalabalığın arasına daldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8'i ağır olmak üzere 29 kişinin yaralandığını açıkladı. Adalet Bakanı Bozdağ, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şu sözlere yer verdi:

"Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun" .