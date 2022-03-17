Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.
2022-03-17 21:23:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." .
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