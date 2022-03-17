Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." .