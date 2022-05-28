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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Azerbaycan’a günü birlik ziyaret gerçekleştirecek.

46 Dakika Önce
2022-05-28 10:23:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında ilk olarak Bakü'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılacak.

Ardından Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ile Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK akrobasi gösterisini izleyecek.

Daha sonra iki lider Asan Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi açılışını yapacak.

Akşam da Aliyev ile yemekte bir araya gelecek Erdoğan'ın gece saatlerinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. .

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