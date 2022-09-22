Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı

Erdoğan, Amerika Doğa Tarihi Müzesi'ndeki yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri, Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.

Yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.