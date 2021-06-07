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Cuma İvrendi kimdir? LGS iddialarına inceleme başlatıldı

Cuma İvrendi kimdir? Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu’nda 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sınavında Cuma İvrendi ve eşinin okul bahçesinde çocuğuyla görüştürüldüğü iddia edildi. Okul bahçesine alınmayan diğer veliler ise duruma isyan etti. Bilecik Valiliği de iddialara yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu. Cuma İvrendi kimdir?

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07.06.2021 14:31:26
Cuma İvrendi kimdir? LGS iddialarına inceleme başlatıldı

Cuma İvrendi kimdir? Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nda 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS sınavında Cuma İvrendi ve eşinin okul bahçesinde çocuğuyla görüştürüldüğü iddia edildi. Okul bahçesine alınmayan diğer veliler ise duruma isyan etti. Bilecik Valiliği de iddialara yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu. Cuma İvrendi kimdir?

Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nda yapılan LGS sınavında yaşandığı iddia edilen olaylar sonrasında Valilik inceleme başlattı. İddialara göre 6 Haziran Pazar günü yapılan LGS sınavının ilk bölümü tamamlanınca öğrenciler okul bahçesine çıkarıldı. İddiaya göre, bu sırada okula gelen İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi ile eşi, bahçeye alınarak çocuğuyla görüştü. Ancak diğer velilerin okul bahçesine girişlerine izin verilmedi. Velilerin tepkisi üzerine Bilecik Valiliği'nden konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Cuma İvrendi kimdir? 

Cuma İvrendi Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev almaktadır. Cuma İvrendi 1973 Kurtalan doğumlu olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

Valilik incelleme başlattı

Velilerin tepkisi üzerine Bilecik Valiliği, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında ilimiz Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nda yapılan Liseye Giriş Sınavı ile ilgili olarak inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna duyuruluyor” denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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