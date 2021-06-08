Çukur 131. bölüm izle | Çukur 4. sezon 39. bölüm final tek parça HD izle

Çukur 131. bölüm izle | Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi 131. bölüm ile ekranlara veda etti. Final yapan dizinini son bölümünü televizyondan izleyemeyenler Çukur 131. bölüm izle seçeneğini araştırmaya başladı. Dizinin hayranları dizinin final yapmasıyla üzüldü ancak Yamaç için huzurlu bir son olduğunu görünce sevindi. Çukur 131. bölüm (final bölümü) internetten izlemek isteyenler Çukur 4. sezon 39. bölüm final tek parça HD izle seçeneğini araştırıyor. İşte Çukur 131. bölümünde yaşananlar ve Çukur 131. bölüm izleme seçeneği.

Çukur 131. bölüm izle | Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi 131. bölüm ile ekranlara veda etti. Final yapan dizinini son bölümünü televizyondan izleyemeyenler Çukur 131. bölüm izle seçeneğini araştırmaya başladı. Dizinin hayranları dizinin final yapmasıyla üzüldü ancak Yamaç için huzurlu bir son olduğunu görünce sevindi. Çukur 131. bölüm (final bölümü) internetten izlemek isteyenler Çukur 4. sezon 39. bölüm final tek parça HD izle seçeneğini araştırıyor. İşte Çukur 131. bölümünde yaşananlar ve Çukur 131. bölüm izleme seçeneği.

Show TV'de yayınlanan Çukur final yaparak ekranlara veda etti. Çukur Ay Yapım imzalı olarak ekranlara geliyordu. İlk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan Çukur dizisi 7 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan 131. bölüm ile izleyicisine veda etti. Dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk dizisi Çukur yayınlandığı hafa reytinglerde üst sıralarda yer alıyordu. Çukur 131. bölümü televizyondan izleyemeyenler Çukur Çukur 131. bölüm izle seçeneğini araştırıyor. İşte Çukur 4. sezon 39. bölüm final tek parça HD izleme seçeneği...

ÇUKUR KONUSU

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dâhil olan gruplar yasağı delmeye çalışırlar.

ÇUKUR NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizi çekimleri İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde gerçekleştirilmektedir. İlk sezonun birinci ve ikinci bölümünde bazı sahnelerin çekimleri Fransa'nın başkenti Paris'te ve üçüncü sezonun bazı sahneleri Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.