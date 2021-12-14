Çuha çiçeği uykusuzluk problemine çare oluyor

Çuha çiçeği boyu yirmi beş santimetrelere kadar çıkabilen çok yıllık bir bitkidir. Birçoğumuzun evinde yetiştirdiği bu güzel bitki sağlığımıza da birçok fayda sağlar. Gelin onu daha yakından tanıyalım...



Çuha çiçeği hepimizin saksılarda yetiştirdiği bitkilerden biridir. Rengarenk çiçeklere sahiptir. Boyu yirmi beş santimetrelere kadar çıkabilen çok yıllık bir bitkidir. Soğuk hava koşullarına uyum sağlayabilir. Bu yüzden sonbahar aylarında parklara, bahçelere ekimi yapılır. Bu bitki, uygun koşullar sağlanırsa saksı içinde de yetiştirilebilir.

Çuha çiçeğinin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Çuha çiçeği, uykusuzluk problemine çare olur. Uyku düzeni bozulan insanların uyku düzenlerini oturtmasına yardımcı olur. Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olduğu için stres ve gerginlik gibi hallere de iyi gelir. Baş ağrısına ve hatta migrene dahi iyi gelmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren çuha çiçeği grip, nezle gibi mevsimsel hastalıkların oluşumunun önüne geçer, var olan hastalıkların ise iyileşme sürecine destek olur. Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Bu sayede şeker hastalığı (diyabet) problemleri olanlara iyi gelmektedir. Ayrıca tansiyon üzerinde de dengeleyici bir etkisi vardır. Bu sayede kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Kalp krizi, inme, felç gibi aniden gelişebilecek rahatsızlıkların oluşma riskini azaltır. Antioksidan özelliklere sahip olduğu için cilt sağlığını destekler, hücrelerin yenilenme ve temizlenme hızını artırır. Ciltte oluşan sivilce problemlerini en aza indirir. Basur sorunu yaşayanlara da destek olur.

Çuha çiçeği nasıl tüketilir?

Çuha çiçeği genel olarak çayı demlenerek tüketilir. Aynı zamanda çuha çiçeğinin yağ hali de bulunur.

Taze halde çuha çiçeğini tüketmek isterseniz topladığınız veya satın aldığınız taze çuha çiçeklerini güzel bir şekilde temizleyip tozdan arındırın. Daha sonra bol suda haşlayın, suyunu süzdürdükten sonra doğrudan tüketin. Fakat taze halini bulmak zor olduğu için hem de çay hali daha lezzetli olduğu için çuha çiçeğini çay şeklinde de tüketebilirsiniz.

Çuha çiçeği çayı nasıl hazırlanır?

Aktarlardan alacağınız kurutulmuş çuha çiçeklerinden bir tutam alın ve kaynattığınız suyun içerisine ilave edin. Yaklaşık on dakika demlenmesini bekleyin. Daha sonra süzüp içerisine bal, limon ya da tarçın ilave ederek afiyetle tüketin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.