Cübbeli Ahmet'ten NASA'ya destek

NASA'nın ilahiyatçılar almasına kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den destek geldi. Ünlü, “Yunus Suresi’nde ‘Bakın göklerde, yerlerde neler var’ der. Nasıl bakılabilir? Tabii ki aletlerle, cihazlarla...” diyerek NASA'ya destek verdi.

ABD uzay ve havacılık dairesi NASA, diğer gezegenlerde yaşam bulunursa insanların nasıl tepki vereceğini ve olası bir keşfin dini fikirleri nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek için ilahiyatçılarla işbirliği yaptı. Amerika'daki Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi'nde NASA sponsorluğunda başlatılan programa 24 ilahiyatçı katıldı. Çalışmalar kapsamında dini geleneklere göre yaşayan insanların, uzaylılar konusunda nasıl tepki vereceği ve ‘İnsan ve Uzaylı arasındaki çizgiyi nasıl belirliyoruz?' gibi sorulara cevap aranıyor.

Cübbeli Ahmet Hoca: Ayetler Mevcut

NASA'nın çalışmalarına 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de destek verdi. “Uzay ilimleri ile ilgili araştırma yapmak İslam'da makbul sayılan, hatta bir ayette emredilen bir konudur" diyen 'Cübbeli Ahmet' şöyle devam etti:

"Nitekim Yunus Suresi'nde ‘Söyle insanlara, bakın göklerde, yerlerde neler var' der. Şimdi yerlerde neler olduğu, birçok ayette geçiyor. ‘Yer yüzünü gezin, dolaşın, bakın, tefekkür edin, düşünün' ayetleri var. Bu tamam, yerle ilgili çok ayet var."

Kur'an-ı Kerim indiğinde bunlar bilinmiyordu

"Ama gökle ilgili Yunus Suresi 101'inci ayette özellikle, göklerde ne var bakın, der. Nasıl bakılabilir? Tabii ki aletlerle, cihazlarla… Ayeti kelimelerin nâzır olduğu dönemlerde bu aletlerin hiçbirinin bulunmadığı bilinmektedir. Çünkü Kuran-ı Kerim kıyamete kadar bâki olduğundan ve kıyamete kadar gelecek Müslümanlara yön verdiğinden, tabii ki bu zamanlarda bu araştırmalar başlamıştır."

Osmanlı'da da çok kıymetliydi

"Evvelce teleskoplar, mikroskoplar vasıtasıyla yüzlerce sene evvel araştırmalar yapılmış, gezegenler takip edilmiştir. Osmanlı da buna çok kıymet verdi. Dolasıyla bunlar hep ayeti kelimeye dayanmaktadır.”

Cübbeli Ahmet, uzay araştırmaları yapanlara “Ben sana söyleyeyim sen oraya çıkamadan dünya kopacak masrafa değmez, 70 milyar dolar, 100 milyar dolar. Ver bana 100 bin dolar ben sana hepsini söyleyeyim, ne cahil adamsın” diyerek tepki göstermişti.

Kaynak: internethaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.