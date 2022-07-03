Cübbeli Ahmet, Sevan Nişanyan'a dua etti

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı üzerine yaptığı açıklamayla dikkat çeken Sevan Nişanyan'a dua ettirdi.

Yazar ve araştırmacı Sevan Nişanyan, Mahmut Ustaosmaoğlu'nun vefatı üzerine kişisel YouTube kanalında yayınladığı Pazar Sohbetleri adlı programda açıklamalarda bulunmuştu.

Nişanyan, Ustaosmanoğlu'nun saygıdeğer bir insan olduğunu ve televizyon izlemeyi yasak etmesinin bile bunun bir kanıtı olduğunu söylemişti.

Ateist kimliğini öne çıkartan Nişanyan'ın bu sözleri hem tepki çekmiş hem de destek toplamıştı. Cübbeli Ahmet ise Haftanın Sohbeti programında bu açıklamalarından ötürü Nişanyan'a dua ettirdi ve hidayet diledi.

"SAYGI DEĞER BİR ZAT OLDUĞUNU KANITLAMAYA YETER"

Nişanyan Pazar Sohbeti'nde Ustaosmanoğlu'nun vefatı için yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Vefat eden bu zat asrın müceddidi, kutb ve gavs olarak nitelendirilen bir insan. Bunu yok saymak, bununla alay etmek, 'ne kadar saçma şeyler' gibi bir tavra girmek bana çocukça geliyor ve yanlış geliyor. Sonuç olarak milyonlarca insanın saygı gösterdiği biri.

Televizyon seyretmek haramdır" demiş ki sırf bir sözü bile bunun saygı değer bir zat olduğunu kanıtlamaya yeter bence."

"KÜLTÜRLÜ BİR ADAM"

Nişanyan'ın Agos Gazetesi'nin eski yazarlarından olduğunu hatırlatan Cübbeli Ahmet Hoca, "Adam Hadi Bağdadi'nin önemini anlatıyor. İsmailağa Cemaati'nin vatana millete faydalarını anlatıyor. Onun için zerre kadar aklı olan hakkı teslim ediyor" dedi.

Cübbeli Ahmet ayrıca Nişanyan "Allah ona iman hidayet nasip etsin, çıkmayan candan ümit kesilmez" deyince cemaatinden amin sesleri yükseldi. .