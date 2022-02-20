Cübbeli Ahmet hoca Tarkan için ne dedi? Cübbeli Ahmet Tarkan'a ne yorum yaptı? Ahmet Mahmut Ünlü Geççek yorumu

Cübbeli Ahmet hoca Tarkan için ne dedi? Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen, Ahmet Mahmut Ünlü'nün Tarkan'ın Geççek şarkısı için yaptığı yorumlar konuşuluyor. Tesellisinde geciktiğini belirten Ünlü'nün yorumları sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Peki ama Cübbeli Tarkan'a ne yorum yaptı? Ahmet Mahmut Ünlü Geççek yorumu...

Cübbeli Ahmet hocanın Tarkan'ın Geççek şarkısı için yaptığı yorumlar konuşuluyor. Tesellisinde geciktiğini belirten Ünlü'nün yorumları sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Peki ama Cübbeli Tarkan'a ne yorum yaptı? Ahmet Mahmut Ünlü Geççek yorumu...

Cübbeli Ahmet hoca Tarkan için ne dedi?

'Kayıt Dışı' adlı programa katılan, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen, Ahmet Mahmut Ünlü'nün yorumları gündeme bomba gibi oturdu. Başta siyasi isimler olmak üzere şarkıya binlerce tanınmışisimden yorum geldi. Büyük ses getiren 'Geççek' şarkısı için konuşan Ahmet hoca;

"Tamamen sokak lafları, çarşı pazar. Ama toplumda alıcısı var. Niye bunu bir buçuk, iki senedir yazmadı bilmiyoruz. Millete bir teselli bahşetmek amacındaysan, korona bitmiş, hastaneler rahatlamış bu zamanda mı teselli veriyorsun? Şimdi seçimde şarkıyı hangi parti kullanacak? Bakalım bu telifi partilere kullandıracak mı bu da çıkacak. Dolar bulunur, vatan bulunmaz" diyen Cübbeli, şarkının çıkış sürecine atıfta bulunarak "Dönemsel olarak manidar olmuştur. Neden bu zaman kadar çıkarmadı bilemeyiz tabii ama biraz garip" yorumunda bulundu. .