ÇSGB İş Başmüfettişliği atama listesi | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişliği atamaları isim listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliklerine ve İş Müfettişliklerine atamalar yapılı. İşte atanan isimler ve listesi...

ÇSGB İş Başmüfettişliği atama listesi | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişliği atamaları isim listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliklerine ve İş Müfettişliklerine atamalar yapılı. İşte atanan isimler ve listesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliklerine ve İş Müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliklerine 208 iş başmüfettişi, İş Müfettişliklerine ise 8 iş müfettişi atandı. Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, çalışma ve sosyal güvenlik ilgili işlerden sorumlu olan bakanlık.

27 Mayıs 1934 tarih ve 2450 sayılı İktisat Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanunla, bakanlık bünyesinde İş ve İşçiler Bürosu olarak ilk defa temelleri atıldı.

Çalışma Bakanlığı, 7 Haziran 1945'te devlet dairelerinin bakanlıklara ayrılması ile kurulmuştur. 22 Haziran 1945 tarihinde, 4763 sayılı Çalışma Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun çıkarıldı.

Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise, 1974'te kurulmuştur. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur bu Bakanlığa bağlanmıştır.

1983'te Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adıyla yeniden teşkilatlandırılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçiş süreci kapsamında 2018 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oluşturulmuş. 21 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bölünmesi sonucu Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile beraber ortaya çıkan iki bakanlıktan biridir. .