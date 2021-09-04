ÇSGB Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Nejat Fırat atandı. Atama kararından sonra Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Nejat Fırat atandı. Atama kararından sonra Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Nejat Fırat kimdir?

1961 yılında Malatya'da doğmuştur. 1982 yılında Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi / İşletme Bölümünden mezun olmuştur.

1980 yılında Malatya TCDD 5. Bölge Müdürlüğü'nde göreve başlamış, 1999 yılına kadar Malatya TCDD 5.Bölge Müdürlüğü'nde bir çok görevde bulunmuştur. 1999 - 2000 yılları arasından Malatya TCDD 5.Bölge Müdürlüğü'ne Bölge Müdürü olarak atanmış, daha sonra İstanbul TCDD 1.Bölge Müdürlüğü, Ankara TCDD Genel Müdürlüğü Mali İşler Daire Başkanlığı, Ankara TCDD Genel Müdürlüğü Müşavirliği görevlerini ifa etmiştir.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü olarak görev yapan Nejat FIRAT aynı zamanda Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini de vekaleten yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk babası Nejat Fırat İngilizce bilmektedir.

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