Cristiano Ronaldo için Suudi Prens Selman devreye girdi

Geçtiğimiz sezon Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, eşi benzeri görülmemiş bir teklifle karşı karşıya. İkinci Manchester United macerası bitmek üzere olan Portekizli yıldız için Suudi Arabistan'dan dudak uçuklatan bir teklif geldiği öğrenildi.

Paris Saint-Germain (PSG), Bayern Münih ve Chelsea'ye önerilen Ronaldo için bir Suudi Arabistan kulübünün devreye girdiği belirtildi.

Portekiz'da yayın yapan TVI'da yer alan habere göre Suudi Arabistan kulübü Manchester United'a 30 milyon Euro bonservis bedeli, Ronaldo'ya ise iki yıl için 250 milyon Euro ücret teklif etti.

Yapılan bu inanılmaz teklif sonrası Suudi Arabistan ekibinin Manchester United ve Portekizli yıldızdan haber beklediği kaydedildi.

Cristiano Ronaldo'nun ailevi nedenlerden dolayı Manchester United'ın Tayland ve Avustralya'da gerçekleştireceği sezon öncesi kamplarına katılmayacağı duyurulmuştu. Kaynak: Cumhuriyet