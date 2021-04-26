Cringe ne demek? Cringe anlamı nedir? Cringe sosyal medyada ne demek?

Cringe ne demek? Sosyal medya platformlarında sıkça karşımıza çıkan Cringe kelimesinin anlamı herkes tarafından merak ediliyor. İngilizce bir kelime olmasına rağmen Cringe kelimesinin sosyal medyada farklı anlamda kullanılabiliyor. Peki cringe anlamı nedir? İngilizceden Türkçeye çevirdiğimiz zaman cringenin anlamı 'yalakalık yapmak, yaltaklanmak' olarak karşımıza çıkıyor. Ancak sosyal medyada kullanılan cringe anlamı başkaları adına utanmak hissinin insanda neden olduğu durum olarak tanımlanabiliyor. Cringe sosyal medyada ne demek? Kısaca ciringe sosyal medyada 'başkaları adına utanmak' anlamına geliyor.

Cringe ne demek? Sosyal medya platformlarında sıkça karşımıza çıkan Cringe kelimesinin anlamı herkes tarafından merak ediliyor. İngilizce bir kelime olmasına rağmen Cringe kelimesinin sosyal medyada farklı anlamda kullanılabiliyor. Peki cringe anlamı nedir? İngilizceden Türkçeye çevirdiğimiz zaman cringenin anlamı "yalakalık yapmak, yaltaklanmak" olarak karşımıza çıkıyor. Ancak sosyal medyada kullanılan cringe anlamı başkaları adına utanmak hissinin insanda neden olduğu durum olarak tanımlanabiliyor. Cringe sosyal medyada ne demek? Kısaca ciringe sosyal medyada "başkaları adına utanmak" anlamına geliyor.

Cringe ingilizceden Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman "yalakalık yapmak, yaltaklanmak" anlamına geliyor. Ancak sosyal medyada kullanılan Cringe kelimesinin anlamı çok daha farklı. Peki Cringe ne demek? Cringe anlamı nedir?

Cringe ne demek?

İngilizce bir kelime olan cringe başkaları adına utanmak hissinin insanda neden olduğu eylem olarak ttanımlanabilir.

Cringe anlamı nedir?

Cringe anlamı kısaca "utanma hissiyle dolup tasmak" olarak tanımlanabilir.

Sosyam medyada sıkça rastladığımız Cringe kelimesi, "başkaları adına utanmak" anlamına geliyor. Eğer bir videoyu izlerken o videoyu üreten çeken insanalrın yerine kendiniz koyup utanç duyuyorsanız, işte bu hissiyat cringe demektir.

#Cringe etiketi furyası

Sosyal medyada #Cringe etiketi, eleştirilen bir olay, durum ya da kişi için kullanılıyor. Kısacası son zamanlarda Instagram, Youtube, Twitter, Facebook başta olmak üzere sosyal medyada ve/veya Ekşi Sözlük gibi platformlarda sıkça rastlanan #Cringe, “başkaları adına utanmak” anlamına geliyor. Diğer bir ifadeyle başkaları tarafından yapılan utanç verici davranışlar söz konusu olduğunda ve bunlar sosyal medyada paylaşıldığında “bugün de başkaları adına utandık” ifadesi yerine #Cringe kelimesi kullanılıyor. Yani Cringe Akımı tam olarak böyle bir şey. “Cringe” etiketiyle (#) yapılan paylaşımlar “bugün de başkaları yerine utandık” manasına geliyor.

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