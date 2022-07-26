Creme Brulee nasıl yapılır? MasterChef Creme Brulee malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Masterchef 2022, Mehmet, Danilo ve Somer Chef yarışmacılardan Creme Brulee yapmalarını istedi. Bu bağlamda yarışmayı takip edenler bu tatlıyı denemek ve sevdiklerine sunmak için Creme Brulee tarifi ile ilgili olarak Creme Brulee nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuna merak edilenler arasında. Peki Creme Brulee nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir, püf noktası nedir? İşte cevap

MasterChef izleyicileri kremalı brule tarifi arıyor. Creme brulee Çok fazla detay ve teknik gerektiren, tadı da bir o kadar lezzetli olan klasik bir Fransız tatlısı. Pudinge benzeyen ancak kıvamı biraz farklı olan Creme Brulee, meyvelerle süslenebilir. Creme brulee tatlısının püf noktası, tatlının onu kesmemesidir. Bu yüzden iyi karıştırılması gerekir. Soğutma çok önemlidir. İşte nefis Creme Brulee tarifi…

MasterChef Creme Brulee malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

400 ml. krema

100 ml. süt

5 adet yumurta sarısı

60 gram toz şeker

2 ml. vanilya özütü

40 gram toz şeker (üzeri için)

Creme Brulee nasıl yapılır?

Süt ve kremayı karıştırıp ocağa alın ve kaynatın. Bu arada yumurta sarısını, vanilya özütünü ve şekeri içindeki şeker iyice eriyene kadar çırpın. Kaynayan karışımı azar azar yumurta ve şekeri ekleyerek karıştırın. Karışımı içinde kalıntı kalmayacak şekilde iki kez süzün.

Süzdüğünüz karışımı en az on dakika dinlendirin bu süreyi köpük tamamen çökene kadar uzatabilirsiniz. Son kalan köpükleri de kaşıkla alıp karışımı çok derin olmayan fırın kaplarına paylaştırın.

Fırın kaplarını içine temiz bir bez serdiğiniz derin bir tepsiye yerleştirin. Küçük köpükler varsa peçete yardımı ile alınız. Tepsinin üzerine kapların yarısına gelene kadar sıcak su dökün ve 125 derecelik fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkan tatlılar hala biraz yumuşak olmalıdır. Tatlılar önce oda sıcaklığında soğutulmalı, ardından buzdolabında en az üç saat dinlendirilmelidir.

Soğuyan ve dinlenen tatlıların üzerine ince bir katman halinde şeker serpin ve pürmüz yardımı ile yakın. Karamel katmanı tekrar sertleşene kadar beş dakika bekleyin. Pürmüzünüz yoksa şekeri tavada eritip ince bir katman halinde tatlınızın üzerine dökebilirsiniz. Soğuyan tatlıların üzerine servis yapmadan hemen önce esmer şekeri yakın, aksi halde tatlı sulanacaktır.

Püf noktaları nelerdir?

Krema, süt ve şeker iyice çırpılmalıdır. Bu karışım kaynatılmadan ocaktan alınmalıdır.

Yumurtaları tencereye eklemeden önce ılık süt karışımının bir kısmı yumurtalarla karıştırılmalıdır.

Güveç kaplarının yerleştirildiği tepsiye su dökülerek fırına verilmelidir.

Tatlıların üzerine şeker serpmek daha güzel bir renk almasını sağlayacaktır. Afiyet olsun. .