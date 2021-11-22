Son alınan kararlara göre koronavirüs aşılanmasını tamamlamamış olan kişilerden pek çok sosyal alana girişte Covid-19 PCR testi isteniyor. Koronavirüs testi yaptırmayanlar sinemalar, tiyatrolar gibi pek çok kalabalık kamusal alanlara giremiyor. Koronavirüs testi yaptırmak isteyen ancak hastanelere gitmek istemeyenler Covid PCR testi sağlık ocağında yapılır mı? Koronavirüs testi Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılıyor mu? sorularını sıkça sormaya başladı. İşte koronavirüs (Kovid-19) PCR testi sağlık ocağında yapılır mı sorusunun yanıtı...

Son alınan kararlara göre koronavirüs aşılanmasını tamamlamamış olan kişilerden pek çok sosyal alana girişte Covid-19 PCR testi isteniyor. Koronavirüs testi yaptırmayanlar sinemalar, tiyatrolar gibi pek çok kalabalık kamusal alanlara giremiyor. Koronavirüs testi yaptırmak isteyen ancak hastanelere gitmek istemeyenler Covid PCR testi sağlık ocağında yapılır mı? Koronavirüs testi Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılıyor mu? sorularını sıkça sormaya başladı. İşte koronavirüs (Kovid-19) PCR testi sağlık ocağında yapılır mı sorusunun yanıtı...

Günümüzde pek çok kişi için PCR testi yaptırmak zorunlu oldu. Aşı yaptırmamış öğretmenler, emurlar, ve çalışanların PCR testi yaptırması zorunlu. PCR testi yaptırmak isteyen ancak bunun için hastaneye gitmek istemeyen vatandaşlar PCR testinin sağlık ocaklarında (Aile Sağlığı Merkezleri) yapılıp yapılmadığını merak ediyor.

Covid PCR testi sağlık ocağında yapılır mı?

Covid-19 PCR testi şu anda sağlık ocaklarında henüz yapılmıyor. Sağlık Ocakları koronavirüs ile mücadelede sağlık bakanlığının en önemli kalelerinden biri. Sağlık Ocaklarında Kronvirüs aşılaması hızlı bir şekile yapıalbiliyor. Ancak henüz PCR testi özel kliniklerde ve devlet hastanelerinde yapılıyor. Koronavirüs testi Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerde, semptom gösteren vatandaşlara yapılmaktadır.

Koronavirüs testi Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılıyor mu?

Koronavirus testi bazı hastanelerde yapılmaktadır. Sağlık Ocaklarında ve Aile Sağlığı Merkezi'nde koronavirüs testi henüz yapılamıyor.

Koronavirüs testi nasıl yapılır?

PCR testleri burun ve boğaza ucu pamuklu bir ince çubuk sokularak yapılıyor. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde PCR testi için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur. Ancak ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır. Bu aşamadan sonra örnek otomatik olarak filtre edilmektedir. Daha sonra ultrasonik dalgalarla virüsün DNA'sı salınır. Bu aşamada PCR ajanlarıyla DNA molekülleri karışır. Sonrasında reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı çoğalma ve tanımlama yapılır. Ve sonrasında da sonuç aşamasına gelinir. PCR; 94°C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA'nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C'de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir. Test bu aşamaların belirli bir döngüde ve sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir. PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir.

TÜSEB yeni bir PCR testi geliştirdi

Pandeminin başından beri Türkiye genelinde tanı merkezlerinin kurulması ve ilaç, aşı gibi hayati konulardaki AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesinde büyük katkı sağlayan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde geliştirilen yerli PCR testi DiaKit'in AR-GE çalışmaları tamamlandı. Kitin üretimi, Ankara'daki TÜSEB Aziz Sancar Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek, öncelik Türkiye'nin ihtiyacına yönelik olsa da, gerekirse çevre ülkelere de ihracatı mümkün olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.