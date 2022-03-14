Covid-19 (korona virüs) testi pozitif olanlar AÖF sınavlarına katılacak mı? Kovid-19 olanlar, temaslılar AÖF sınavına girebilir mi? AÖF sınavlarının başlamasına az bir süre kala koronavirüs testi pozitif çıkanlar AÖF sınavlarına okulda (sınav salonunda) girip giremeyeceklerini merak ediyor. ÖSYM'den yapılan açıklama Açıköğretim Fakültesinde okuyan yüz binlerce kişiyi heyecanlandırdı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 'Covid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır.' denildi.

Covid-19 (korona virüs) testi pozitif olanlar AÖF sınavlarına katılacak mı? Kovid-19 olanlar, temaslılar AÖF sınavına girebilir mi? AÖF sınavlarının başlamasına az bir süre kala koronavirüs testi pozitif çıkanlar AÖF sınavlarına okulda (sınav salonunda) girip giremeyeceklerini merak ediyor. ÖSYM'den yapılan açıklama Açıköğretim Fakültesinde okuyan yüz binlerce kişiyi heyecanlandırdı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Covid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır." denildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim gören yüz bünlerce kişi koronavirüs salgını nedeniyle sınavları girememekten kokuyor. Sınavlar ahzıralanan adaylar Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla ne yapacağını merak ediyor.

Covid-19 (korona virüs) testi pozitif olanlar AÖF sınavlarına katılacak mı?

Bütünleme Sınavı Hakkında Bilgilendirme açıklamsında Kovid-19 testi pozitif çıkan yada temaslılarla ilgili şöyle bir bilgi yer alıyor: "Sınav günü ve öncesinde sistem üzerinde yapılan ve yapılacak olan HES kodu kontrolleri ile riskli olduğu belirlenen öğrencilerimiz kesinlikle diğer öğrencilerle aynı salonda sınava alınmayacaktır. Bu öğrencilerimiz COVID-19 pozitif ve COVİD-19 temaslılar için daha önceden hazırlanmış salonlarda sınava alınacaklardır."

ÖSYM: Kovid-19 testi pozitif çıkanlar sınava ayrı salonda girecek

ÖSYM koronavirüs olan binlerce öğrenciyi ilgilendiren önemli bir kararı duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Bu kapsamda, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan sınavlarda, sınav günü Covid-19 pozitif durumu devam eden adayların, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nden edinecekleri Covid-19 pozitif durumlarını bildirir karekodlu laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adayların, sınav binasında sadece Covid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır." denildi.

ÖSYM nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur. Merkezi Ankara'da bulunur. Yılda yaklaşık 10 milyon adaya sınav uygulamaktadır.

Kurum ilk olarak 22 Kasım 1974 tarihinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre, "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)" adıyla kuruldu. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır. 17 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile idari ve mali özerkliğe sahip olmuş ve adı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

ÖSYM'nin görevleri 15 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 347. maddesiyle yeniden düzenlenmiştir. .