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TIMETURK / GENEL / Covid-19 hapı nedir? Kovid-19 hapı eczanede satılır mı?

Covid-19 hapı nedir? Kovid-19 hapı eczanede satılır mı?

Covid-19 hapı nedir? Kovid-19 hapı eczanede satılır mı? Koronavirüs hapının adı nedir? Koronavirüs ile mücadelede bilim insanlarının çalışmaları devam ediyor. Koronavirüse karşı insanlığın elinde bulunan en etkili silah şimdilik aşı. Ancak yeni ilaçların geliştirilmesine de devam ediliyor. İngiltere Coivd-19 tedavisinde kullanılan ilk hapın kullanımını onayladı. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA) Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen Kovid-19 hapına onay verdi.

2 Saat Önce
2021-11-04 16:19:43
Covid-19 hapı nedir? Kovid-19 hapı eczanede satılır mı?

Covid-19 hapı nedir? Kovid-19 hapı eczanede satılır mı? Koronavirüs hapının adı nedir? Koronavirüs ile mücadelede bilim insanlarının çalışmaları devam ediyor. Koronavirüse karşı insanlığın elinde bulunan en etkili silah şimdilik aşı. Ancak yeni ilaçların geliştirilmesine de devam ediliyor. İngiltere Coivd-19 tedavisinde kullanılan ilk hapın kullanımını onayladı. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA) Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen Kovid-19 hapına onay verdi.

Koronavirüs ile mücadle kapsamında dünyanın her yerinde bilim insanlarının çalışmaları devam edierken yeni ilaçlara da onaylar verilmeye başlandı. Son olarak İngiltere Kovid-19 hapına onay verdiği öğrenildi.

Covid-19 hapı nedir?

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA) yaptığı açıklamada, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen Covid-19 hapını onayladığını söyledi. Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen corona virüs aşısını da dünyada ilk onaylayan ülke olan İngiltere, corona virüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.

Kovid-19 hapı eczanede satılır mı?

Onay alan Kovid-19 hapı şu anda İngiltere'de sağlık kurumları tarafından kullanılacak. İlerleyen zamanlarda ilacın başka kanallarda dağıtılması gündeme gelebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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