Çorumspor-Vanspor maç özeti | Çorumspor-Vanspor maçı golleri | TFF 2. Lig 12. hafta karşılaşmaları birbirinden heyecanlı anlara sahne oldu. Sahaya 3 puan parolasıyla çıkan takımlar hanelerine 3 puanı yazdırabilme için tüm emeklerini ortaya koydu. Çorumspor TFF 2. Lig 12. haftada sahasında Silahtaroğlu Vanspor'u ağırladı. Çorumspor Silahtaroğlu Vanspor maçı kaç kaç bitti? Zorlu karşılaşma 1-1 berabere bitti. Taraftarla maç özerini ve golleri kimin attığını merak edip araştırıyor. Peki Çorumspor Silahtaroğlu Vanspor golleri kim attı? İşte Çorumspor-Vanspor maçı özet anlatımı...

Çorumspor-Vanspor maç özeti | Çorumspor-Vanspor maçı golleri | TFF 2. Lig 12. hafta karşılaşmaları birbirinden heyecanlı anlara sahne oldu. Sahaya 3 puan parolasıyla çıkan takımlar hanelerine 3 puanı yazdırabilme için tüm emeklerini ortaya koydu. Çorumspor TFF 2. Lig 12. haftada sahasında Silahtaroğlu Vanspor'u ağırladı. Çorumspor Silahtaroğlu Vanspor maçı kaç kaç bitti? Zorlu karşılaşma 1-1 berabere bitti. Taraftarla maç özerini ve golleri kimin attığını merak edip araştırıyor. Peki Çorumspor Silahtaroğlu Vanspor golleri kim attı? İşte Çorumspor-Vanspor maçı özet anlatımı...

TFF 2. Lig'de kritik maçlar oynandı. Bu maçlardan biri de Çorumspor ile Vanspor arasında oynandı. Zorlu karşılaşmada oldukça heyecanlı pozisyonlar yaşandı. Saat 13.00 itibariyle başlayan Çorumspor Silahtaroğlu Vanspor müsabakası 15.00 itibariyle tamamlandı. Deplasmanda Vanspor'u ağırlayan Çorumspor Silahtaroğlu maçı sonrası taraftarlar maç özetini merak ediyor.

Çorumspor Vanspor maçı golleri

83. Dakika Gol [0-1] (Silahtaroğlu Vanspor FK) Fatih Somuncu

90. Dakika Gol [1-1] (Çorum FK) Murat Yıldırım

Çorumspor-Vanspor maç özeti

Çorumspor-Vanspor maçının özet görüntülerine şu anda ulaşılamıyor. Maçın detalı özet görüntüleri geldiği zaman haberimizi güncelleyeceğiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.