Çörek otu yağı baş ağrısını hafifletiyor

Doğal yağlar vücudumuza birçok fayda sağlıyor. Hindistan cevizi yağı, argan yağı ve çörek otu yağı da onlardan bazıları... Gelin bu yağların vücudumuza katkılarına birlikte bakalım...



Modern tıbba destek olarak alternatif tıptan artık daha fazla yararlanıyoruz. Bir rahatsızlığımız olduğunda önce modern tıbba başvuruyor ardından gözümüzü doğaya çeviriyoruz. Her rahatsızlığın çözümü doğada mevcut. Sizler için doğada bulunan ürünlerin yağlarının ne işe yaradığını araştırdık ve derledik...

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı cildimizin çok daha hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur ve enfeksiyonların iyileştirilmesini sağlar.

Bu yağ doğal bir cilt nemlendirici ve makyaj temizleyici olarak da sıklıkla kullaılır.

Egzama ve sedef hastalığı tedavisinde kullanılabilir.

Ayrıca Hindistan cevizi yağı Bazı araştırmalara göre Alzheimer hastalığının tedavisinde de destek için kullanılmaktadır.

Elma sirkesi ile birlikte Hindistan cevizi yağı karıştırılıp kullanılırsa pirelenmenin giderilmesine destek olur.

Hindistan cevizi yağının içeriğindeki yağ asitlerinin vücutta yağ olarak depolanmamasından dolayı vücuda enerji sağlar ve beyin aktivitelerini destekler.

Alerjik semptomların azaltılması için Hindistan cevizi yağı burun içine sürülerek kullanılabilir.

Hindistan cevizi yağı insülin seviyesini artırır ve kolesterolün düzenlenmesini sağlar.

D vitamini içeriğiyle emziren annelerin sütünün artmasına yardımcı olur. Fakat doktora sorulmadan kullanılmamalıdır.

Bazı araştırmalar Hindistan cevizi yağının içeriğindeki faydalı yağların depresyon ve anksiyete tedavisine yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.

Argan yağı

Argan yağı oldukça güçlü bir antioksidandır. Sinir sistemini stimüle eder ve beyin kapasitesini desteklemeye yardımcı olur.

Argan yağı eklem ve kemik ağrılarını hafifletir.

Hipertansiyon eğilimi olan kişilerde iyileşmeye destek olur.

Pepsini artırır ve bu sayede sindirimin kolaylaşmasını sağlar.

Kan şekeri ve insulin seviyesini stabilize eder.

Akne, kuru cilt, egzama ve sedef hastalığının tedavisinde kullanılır.

Cildi ağırlaştırmadan ve yağlı hale getirmeden yumuşattığı için cilt nemlendiricisi olarak kullanılabilir.

Çörek otu yağı

Çörek otu yağı kanser hastalıklarının iyileşme evresini hızlandırıcı bir etkidedir.

Sindirim sistemini rahatlatır ve gazın giderilmesini sağlar.

Bağırsak kurtlarının dökülmesine yardımcı olur.



Kabızlığı giderir.

Yara iyileştirici özelliktedir.

Kolesterolün düşmesini sağlar.

Baş ağrısını hafifletir.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmaya yardımcı olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.