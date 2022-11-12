Star TV'nin iddialı dizisi çöp Adan Çöp 23 Kasım Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyecek. Çöp Adam dizisi sosyal medyanın da gündeminde yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun yeni dizisi Çöp Adam gerçek hikaye mi? Çöp adam kim, kimi anlatıyor? Çöp adam kimin hayatı? soruları dizi izleyicileri tarafından sıkça soruluyor.

Çöp adam gerçek hikaye mi? Çöp adam kim, kimi anlatıyor? Çöp adam kimin hayatı? soruları dizi severler tarafından son zamanlarda oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Star TV'nin yeni yayın döneminin iddialı projelerinden birisi olan Çöp Adam'ın ilk bölümü 23 Kasım akşamı yayınlanacak. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da şimdiden izleyicilerden büyük ilgi topladı. Gülseren Budaycıoğlu'nun yeni dizisi olan Çöp Adam hakknda detaylar habeerimizde olacak...

Çöp adam gerçek hikaye mi?

Çöp Adam dizisi gerçek bir hayat hikayesidir. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenen proje Star TV'de her çarşamba akşamları yayınlanıyor.

Çöp adam kim, kimi anlatıyor?

Star TV'nin iddialı projesi Çöp Adam'ın hikayesinin gerçek olması izleyicileri de meraklandırdı. Çöp adamın kim olduğu ve kimin hayatını canlandırdığı internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Çöp Adam'ın kimi anlattığı henüz netlik kazanmadı.

Çöp adam kimin hayatı?

OGM Pictures yapımcılığında Gerçek hayat hikayelerini yazan Psikolg Gülseren Budaycıoğlu Çöp Adam dizisi ile ekranlara yeni bir dizi kazandırdı. Dizi Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor. Dizide çöp adamın kinin hayatını canlandırdığı ise bilinmiyor.

Çöp Adam hangi günler yayınlanıyor?

Dizi her çarşamba akşamı Ana Haber Bülteni'nden sonra yayına giriyor.

Çöp Adam konusu ne?

Çöp Adam dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Çöp Adam dizisi Yağız Alp Akaydın yönetmenliğinde sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

Çöp Adam oyuncuları kim?

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Gülizar Nisa Uray

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Star TV hakkında

Star TV, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. Kanalın eski adları Star 1 ve İnterStar'dır. Şirketin unvanı, Star TV Medya Hizmetleri A.Ş.'dir. 1 Mart 1989'da Magic Box adıyla yayın hayatına başlayan kanal, 7 Mayıs 1990'da test yayınına, 4 Ağustos 1990'da Star 1 adıyla, 13 Haziran 1992'de İnterStar adıyla, 17 Ocak 2002'de Star TV adıyla ve 21 Mayıs 2009'da HD olarak yayın hayatına başlamıştır.

Star TV, 1 Mart 1989 tarihinde Ahmet Özal ve Cem Uzan tarafından kurulan, Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalıdır.Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, özellikle dizileri, yarışma programları maç yayınlarıyla öne çıkmaktadır. .