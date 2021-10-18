Colin Powell kimdir? Colin Powell neden öldü? Eski ABD Genelkurmay Başkanı ve Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell Koronavirüsten kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle 84 yaşında öldü.

Eski ABD Genelkurmay Başkanı ve Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell Koronavirüsten kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle 84 yaşında öldü. Irak savaşı sırasında almış olduğu kararlara eleştirilen isimlerin başında gelen Colin Powell bir dönem ABD dışişleri bakanlığı da yapmıştır. Colin Powell daha sonra 15 Kasım 2004'te dışişleri bakanlığı görevinden istifa etmişti.

Colin Powell kimdir?

Colin Luther Powell 5 Nisan 1937 yılında dünyaya geldi. Colin Powell Amerikalı asker ve siyasetçi.

1989-93 arasında ABD genelkurmay başkanı, 2001-2005 yılları arasında da dışişleri bakanı olarak görev yaptı. ABD tarihinde bu görevlere getirilen ilk siyah kökenlidir.

Colin Powell 1989 başlarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın başına getirildi. Nisan 1989'da orgeneralliğe yükselen Powell, ağustos 1989'da başkan George H. W. Bush tarafından genelkurmay başkanlığına denk düşen Birleşik Kurmay Başkanları Kurulu'nun başkanlığına atandı.

Bu görevi sırasında General Manuel Noriega'nın devrildiği Panama'ya yönelik ABD işgalinin (1989) ve Körfez Savaşı'yla ilgili Çöl Kalkanı ve Çöl Fırtınası harekatlarının (1991) planlanmasında önemli rol oynadı. Powell, bu süre zarfında, sayısız kumanda ve kurmay pozisyonunda bulundu ve 4-yıldız general oldu.

1995'te Cumhuriyetçi Parti'ye yakın olduğunu açıklayan Colin Powell, 2000 ABD başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti önseçimlerinde John McCain'i destekledi. Ancak önce önseçimleri kazanan ardında da başkan seçilen George W. Bush tarafından 16 Aralık 2000'de Dışişleri Bakanlığı'na aday olarak gösterildi ve ABD Senatosu tarafından oybirliğiyle onaylanmasının ardından, 20 Ocak 2001'de 65. Dışişleri Bakanı olarak yemin etti.

Eylül 2005'te bir televizyon röportajında, 2003'ün şubat ayında Güvenlik Konseyi'nde, Irak'ı kitle imha silahları üretmekle suçladığı konuşmasının, yaşamında bir leke olarak kalacağını belirtti.

Kaynak: Wikipedia

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