Cold brew nasıl hazırlanır?

Detoks vücutta oluşan radikal maddelerin nötrlenmesi ve vücuttan atılması için yapılır. Peki detoks etkili içecekler hangileri? Gelin birlikte öğrenelim...



Detoks vücutta oluşan radikal maddelerin nötrlenerek vücuttan atılmasını sağlar. Vücut radikal madde ve toksin üretir. Sonra da bu maddeleri etkisiz hale getirerek uzaklaştırır. Günümüzde çevresel kirlilik, kötü beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam fazlasıyla arttı. Bu yüzden toksinlerden arınma fikri daha önemli bir hale gelmeye başladı. Hiçbir sebebe bağlı olarak oluşmayan baş ağrıları, halsizlik, kötü hissetmek, solgun ve bozuk cilt, sindirim sistemi bozuklukları, uyku düzensizlikleri gibi birçok sorunu ortadan kaldırmak veya hafifletmek için siz de detoks yapabilirsiniz.

Detoks etkili içecekler hangileri?

Greyfurt, portakal ve kivi suyu - Bu tarif için bir tane portakal, bir tane greyfurt, bir tane kivi ve 200 ml suya ihtiyacınız olacak. Portakal ve greyfurtun suyunu güzelce sıkın. Blenderdan geçirdiğiniz kivinin üzerine bu suyu ilave edin. Son olarak suyu da blenderın içerisine koyup karıştırın. Elde edeceğiniz meyve suyunu uygun bir bardağa dökerek afiyetle tüketin.

Havuç, limon ve armut suyu - Bu tarif için iki tane havuç, bir tane armut ve bir tane limona ihtiyacınız olacak. Havuçları güzel bir şekilde temizleyin ve blenderın içerisine koyun. Temizlediğiniz armutu da blenderın içerisine ekleyin. Üzerine bir bütün limon sıkın. Blenderını çalıştırın ve çıkan suyu bir bardağa doldurarak afiyetle tüketin. Bu tarif sayesinde hem yağ yakacak hem enerjik hissedecek hem de uzun süreli tokluk yaşayacaksınız.

Cold brew - Bu tarif için bir litre soğuk su ve yüz yirmi gram ince çekilmiş kahve çekirdeğine ihtiyacınız olacak. Taze bir şekilde çektiğiniz kahve çekirdeklerini bir sürahinin içerisine koyun. Üzerine soğuk suyu ilave edin ve karıştırın. Kahve çekirdeklerinin suyu çekmesi ve aromalarını bırakmaları için on iki saat kadar bekletin. Beklettiğiniz kahveyi sürenin sonunda tel süzgeç yardımıyla süzerek cam bir kabın içerisine alın. Kahveyi muhafaza edeceğiniz sürahinin ağzına kağıt bir filtre kağıdı koyun. İçerisinde pütür olmaması için son bir kez daha kahve karışımını süzün. Servis bardaklarına buz küplerini koyun. Bardakları yarısına kadar kahveyle doldurun. Afiyetle tüketin. Kahve de uyarıcı etkiye sahiptir. Bu sayede vücuda enerji sağlar ve yağ yakımına yardımcı olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.