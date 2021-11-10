Çok fazla terliyorsanız o hastalığa yakalanmış olabilirsiniz!

Tiroit bezi boynumuzun ön kısmında bulunur. Ağırlığı ortalama olarak on beş yirmi gram olan bu organın vücudumuzda birçok işlevi vardır. Tiroit bezi tarafından üretilen hormon fazla veya az salgılandığında vücutta birçok sorun oluşabilir. Gelin tiroit hormonunun vücudumuzda oluşturduğu olumsuzluklara daha yakından bakalım...



Tiroit bezi boynumuzun önünde bulunur ve vücudumuzda birçok işleve sahiptir. Tiroit organından salgılanan hormonun miktarı azalır veya çoğalırsa birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz. Tiroit bezi az çalışıp az tiroit hormonu salgılarsa hipotiroidi, fazla çalışıp fazla hormon salgılarsa hipertroidi rahatsızlığına yakalanırız. Ayrıca tiroit guatra ve kansere de neden olabilir. Bunlar gerçekten ciddi rahatsızlıklardır. Bu yüzden tiroit bezinin doğru çalışıp çalışmadığını anlamamız yararımıza olacaktır. Peki nasıl?

Tiroit problemimizin olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?

Biliyorsunuz tiroit organı boynumuzun ön kısmında bulunur. Boyun bölgenizde daha şişlik oluştuğunu fark ederseniz, boynunuzda ağrı, ses tellerinizde sorun varsa bu tiroidinizle ilgili bir problemin habercisi olabilir.

Tiroit hormonu az veya çok salgılanırsa kolesterol ve tansiyon gibi ciddi problemlere neden olabilir. Tiroidin en yaygın belirtisinden biri de kalp çarpıntısıdır. Çünkü tiroit hormonu kanın damardaki hareketini etkiler. Bu da kalbin olumsuz etkileneceği anlamına gelir.

Tiroit hormonu azlığında veya çokluğunda sıcaktan etkilenme oranınız da değişir. Eğer son zamanlarda eski günlere nazaran daha çok terliyorsanız hipertiroidi yaşıyor olabilirsiniz. Terlemiyor, aksine çok fazla üşüyorsanız da hipotiroidi akıllara gelecektir.

Tiroit saç ve kaş sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Eğer saçlarınız ve kaşlarınız artık çok fazla dökülüyorsa tiroitten şüphelenebilirsiniz.

Tiroit hormonu az salgılanırsa vücutta su tutulma oranı artar. Bu ya ellerin ve ayakların şişmesine neden olabilir.

Tiroit doğru bir şekilde salgılanmadığında bağırsaklar da olumsuz etkilenir ve hastada kabızlık sorunu başlar.

Tiroit hormonu sinir sistemini etkileyerek ruh halinize zarar verebilir. Tiroit hormonu az salgılandığında daha mutsuz, daha huzursuz, daha depresif hissetmeniz çok normaldir. Tiroit hormonu fazla salgılandığında ise panik atak, yoğun stres, inişli çıkışlı ruh halleri görülür.

Tiroit kollarda, bacaklarda, eller, ayaklarda uyuşmaya da neden olur.

Bu belirtileri siz de yaşıyorsanız mutlaka hastaneye başvurmanızı tavsiye ederiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.