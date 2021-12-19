Çok çabuk sinirleniyorsanız o besini yemeyi bırakın!

Şeker tüketimi konusunda çoğu zaman dikkatsiz davranıp aşırıya kaçabiliyoruz. Bu da birtakım problemler yaşamamıza neden olabiliyor. Bunun için şeker tüketimimizi sınırlandırmalı ve sağlıklı bir şekilde beslenmeliyiz. Peki vücudumuz hangi sinyalleri vererek fazla şeker tüketimi konusunda bizi uyarmaya çalışıyor? Gelin birlikte öğrenelim...



Şekeri küçük büyük herkes çok seviyor. Çikolatalar, şerbetli tatlılar, sütlü tatlılar, şekerler... Bazen onları tüketiminde aşırıya kaçabiliyor hatta bağımlı dahi olabiliyoruz. Bu durum vücudumuzda birçok soruna neden oluyor. Vücudumuz bazı sinyaller vererek şeker tüketimi konusunda bizi uyarmaya çalışıyor.

Fazla şeker tükettiğimizde vücudumuzda neler oluyor?

Düzenli ve yeterli bir şekilde yemek yemenize rağmen kendinizi sürekli aç hissediyorsanız fazla miktarda şeker tüketiyor olabilirsiniz. Çünkü fazla şeker, kan şekerini çok fazla yükseltir. Yükselen kan şekeri hücrelerin ihtiyaç duyduğu glikozun hücrelere girmesinin önüne geçer. Enerjisiz kalan hücreler yüzünden açlık hissi yaşarız.

Bu kısır döngüden kurtulmak için sağlıklı ve düzenli bir şekilde beslenmemiz ve kan şekerini normal seviyelerde tutabilmemiz gerekiyor.

Şeker tüketimi sonucunda fazla su içme ihtiyacını duyuyoruz. Şeker tüketiminde aşırıya kaçtığımızda ise dehidrasyondan kaçınmak için vücudumuz çok daha fazla su içme isteği duymamızı sağlıyor ve sürekli ağız kuruluğu yaşıyoruz.

Bu sorunun üstesinden gelmek için susadığımızda çay, kahve veya asitli içeceklerden uzak durmalı ve su içmeyi tercih etmelisiniz.

Kan şekeri fazla yükselince böbrekler doğru bir şekilde çalışamaz ve bu da kendini sürekli tuvalete gitme isteği olarak gösterir. Bu yüzden aşırı miktarda şeker tükettiğimizde sürekli tuvalete gitmek zorunda kalırız.

Durduk yere kilo kaybetmek de fazla şeker tüketiminin bir sonucudur. Fazla miktarda şeker tüketimi yüzünden oluşan sık sık tuvalete gitme, hücrelere glikoz girememesinden dolayı oluşan açlık hissi yüzünden hücrelerin yağ yakmaya başlaması gibi durumlar kilo vermenize sebep oluyor olabilir. Bu oldukça sağlıksız bir durumdur.

Fazla şeker tüketimi sonucunda vücuttaki fazla glikoz doğru bir şekilde emilemez ve depolanamaz. Bu da hücrelerin daha fazla çalışmasını gerektirir. Bu yüzden kendinizi her zamankinden daha çok yorgun hissedersiniz.

Beyin hücreleri yeterli glikozu bulamayınca, doğru bir şekilde çalışamaz. Bu durum bizi duygudan duyguya sürükler ve aşırı sinirlenme ve depresyon gibi birçok olumsuz ruh hali yaşamamıza neden olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.